 24hod.sk    Z domova

27. septembra 2025

Hlavná ulica v Košiciach má zrekonštruované historické hodiny, starosta vyzdvihol krásny výsledok – FOTO


Tagy: Hodiny Mesto Košice

Na Hlavnú ulicu v Košiciach sa vrátili zrekonštruované a opravené historické hodiny. Ako uviedlo mesto Košice, v priestore medzi Bielou ulicou a súsoším ...



27.9.2025 (SITA.sk) - Na Hlavnú ulicu v Košiciach sa vrátili zrekonštruované a opravené historické hodiny. Ako uviedlo mesto Košice, v priestore medzi Bielou ulicou a súsoším Immaculata dlhodobo slúžia ako orientačný bod a miesto stretnutí Košičanov Na Hlavnej ulici boli už na začiatku minulého storočia. Obnova hodín je výsledkom spolupráce mesta, mestskej časti Staré Mesto a mestských podnikov.


"Hodiny boli roky nefunkčné a potrebovali kompletnú opravu. Vymenili sa ciferníky, ručičky aj mechanizmus hodín," priblížilo mesto. Doplnilo, že vďaka novej technológii sa hodiny budú pri zmenách času prestavovať automaticky.

"Držiak a hodiny sú mosadznej farby, ktorú odsúhlasil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ)," uviedla ďalej samospráva s tým, že po čase farba stmavne, vďaka čomu hodiny nadobudnú svoj pôvodný historický vzhľad.

Na oprave participovali aj košické mestské podniky


O opravu a zrekonštruovanie hodín sa po dohode s mestom na vlastné náklady postaral umelecký kováč Vladimír Eperješi. Na rekonštrukcii participovali aj košické mestské podniky.

"Dopravný podnik mesta Košice a jeho stredisko verejného osvetlenia, ktoré zabezpečilo nový spodný podstavec. Ten pôvodný z mramoru bol poškodený a museli ho vymeniť. Hodiny majú podstavec totožný s historickými stožiarmi verejného osvetlenia na Hlavnej ulici," vysvetľuje mesto Košice.

Dodalo, že jeho bytový podnik zabezpečil likvidáciu pôvodného podstavca aj opravu dlažby v okolí hodín. "Hlavná ulica je výkladnou skriňou Košíc a mesto sa postupne snaží vrátiť a obnoviť prvky, ktoré centrum mesta zdobili v minulosti," uzavrela samospráva.

Krásny výsledok


Starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčík na sociálnej sieti tiež vyjadril potešenie z výsledku. Ako ozrejmil, počas svojich kontrolných dní v Starom Meste už dlhšie registroval, že predmetné historické hodiny sú zanedbané a nefunkčné. Dodal, že našli spôsob financovania a s podporou dopravného i bytového podniku mesta sa im podaril krásny výsledok.

"Veľmi ma teší, že som mal tú česť milo prekvapiť a tieto nádherne obnovené historické hodiny odovzdať tomu najpovolanejšieho, a to ´otcovi´našej´obnovenej Hlavnej ulice, pánovi prezidentovi Rudolfovi Schusterovi," napísal Petrovčík. "Nech nám slúžia a robia radosť všetkým, ktorí budeme prechádzať okolo," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Hlavná ulica v Košiciach má zrekonštruované historické hodiny, starosta vyzdvihol krásny výsledok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

