Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Václav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

28. septembra 2025

Medzinárodný filmový festival Agrofilm prinesie 106 filmov z 22 krajín



Spolu 106 filmov z 22 krajín a štyroch kontinentov prinesie 41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý odštartuje v pondelok 29. septembra v priestoroch



Zdieľať
480795133_959186569673442_7737252509874324418_n 676x502 28.9.2025 (SITA.sk) - Spolu 106 filmov z 22 krajín a štyroch kontinentov prinesie 41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý odštartuje v pondelok 29. septembra v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Lužiankach pri Nitre.


Tradične najviac sú zastúpené filmy zo Slovenska, Česka, Nemecka, Španielska, ale tento rok prispeli aj filmári z USA, Argentíny, Brazílie, Kene či Kirgizska. Do hlavnej súťaže pred medzinárodnú porotu postúpilo 27 filmov a do kategórie Propagačné filmy bolo zaradených 10 príspevkov.

Témy súvisiace s budúcnosťou potravín


„Témy, ktoré v posledných ročníkoch rezonujú v dokumentárnych filmoch, sú zamerané na hľadanie nových šetrnejších spôsobov dorábania potravín, ktoré zachovajú, respektíve obnovia biodiverzitu na poliach, lúkach, lesoch a udržia zdravé prostredia pre budúcnosť,“ informoval programový riaditeľ festivalu Ján Škorňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Slovenský divák si môže vychutnať skvelé filmy celý festivalový týždeň od 29. septembra do 4. októbra prostredníctvom online premietania. Filmy budú zadarmo premietať aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Technickej univerzite vo Zvolene.

Na dobrý dokumentárny film sa dá zájsť aj do Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici, Kultúrneho centra Malý Berlín v Trnave a do kaštieľa v Rišňovciach. Základná škola v Štiavnických Baniach tiež zvyšuje povedomie mládeže o význame a prínose poľnohospodárov. Novým premietacím miestom je tento rok Kreatívne centrum STVR - ARTÉNA v Banskej Bystrici. Pestrú filmovú ponuku pripravili aj na domovskej pôde na NPPC v Bratislave.

Otázky pre odborníkov aj verejnosť


Sprievodným podujatím festivalu je diskusné fórum, ktoré bude v stredu 1. októbra v kongresovej sále NPPC v Lužiankach, tento rok na tému „Dostatok chleba v podmienkach klimatických zmien“.

Ako vyrobiť dostatok zdravých potravín šetrnejšie k pôde a zároveň čeliť klimatickej zmene? Diskusiu odborníkov aj laikov aj na takéto otázky obohatí aj projekcia filmov a reportáží k tejto téme. Podujatie bude vysielané aj online. Vernisáž výstavy výtvarníka Tomáša Turzáka „Slovenské pastorále II.“ v galérii NPPC v Lužiankach bude umeleckou bodkou za festivalovou stredou.

V piatok 3.októbra udelia na záverečnom slávnostnom ceremoniáli v priestoroch NPPC Lužianky ceny pre 14 najlepších filmov tohto ročníka Agrofilmu. Sobotňajšie premietanie ocenených filmov v kinosále Mlyny cinemas v Nitre ukončí festivalový program tohto ročníka. Bližšie informácie o programoch a filmoch možno nájsť na www.agrofilm.sk.



Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný filmový festival Agrofilm prinesie 106 filmov z 22 krajín © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Hlavná ulica v Košiciach má zrekonštruované historické hodiny, starosta vyzdvihol krásny výsledok – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 