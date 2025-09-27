|
Sobota 27.9.2025
27. septembra 2025
Projekt Pekné miesta mapuje zaujímavé lokality v Bratislave, cieľom je uľahčiť organizovanie kultúrnych podujatí
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) spúšťa v spolupráci s mestskými časťami a mestskými organizáciami projekt Pekné miesta. Ako informuje ...
27.9.2025 (SITA.sk) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) spúšťa v spolupráci s mestskými časťami a mestskými organizáciami projekt Pekné miesta.
Ako informuje hovorkyňa BKIS Zuzana Bleho Francúzová, webová stránka s detailnými informáciami je jednoduchou pomôckou pre organizátorov kultúrnych a komunitných podujatí pri hľadaní menej známych zákutí mesta. Databázu aktuálne tvorí 42 miest v 11 mestských častiach a ďalšie budú postupne pribúdať.
"Pekné miesta reagujú na potreby kultúrnych aktérov a dopyt po nových, rôznorodých a ľahko dostupných lokáciách," vysvetlila hovorkyňa. K využívaným kultúrnym bodom na pôde mesta pribudli lokality vytipované tak, aby vyhovovali potrebám veľkých podujatí i menších komunitných stretnutí.
"Podpora organického rozvoja kultúry v meste je našou dlhodobou prioritou. Prostredníctvom Programu podpory BKIS vidíme koľko aktívnych ľudí, platforiem a združení tu pôsobí," poznamenala riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.
Ako dodala, k podpore, o ktorú môžu v BKIS požiadať, pribúdajú Pekné miesta s jasným zámerom – podporiť ich v snahe spríjemňovať život obyvateľov kultúrou, pestovať komunitný život a pritiahnuť umelcov do mestských častí.
Mapu vypĺňajú lokality v exteriéri a interiéri naprieč mestskými časťami ako sú parky, námestia, amfiteátre, komunitné centrá či záhrady. "Cieľom projektu je sprístupniť a uľahčiť organizovanie kultúrnych, spoločenských a komunitných podujatí a povzbudiť umelcov, organizácie či obyvateľov k aktivitám obohacujúcim lokálny život," dodala Bleho Francúzová.
Databáza môže byť nápomocná už v úvode plánovania - uľahčí výber miesta diania a poskytuje celistvý pohľad na potrebné administratívne kroky. "Detailný popis každej lokality pomôže získať rýchly prehľad o kapacite, technickom zázemí, vybavení a špecifikách konkrétnej lokality," doplnila hovorkyňa. Online databáza je súčasťou stránky BKIS a dostupná je na linku https://www.bkis.sk/pekne-miesta/.
Zdroj: SITA.sk - Projekt Pekné miesta mapuje zaujímavé lokality v Bratislave, cieľom je uľahčiť organizovanie kultúrnych podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.
