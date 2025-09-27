Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 27. septembra 2025
27. septembra 2025

Projekt Pekné miesta mapuje zaujímavé lokality v Bratislave, cieľom je uľahčiť organizovanie kultúrnych podujatí


Tagy: Bratislava Kultúra

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) spúšťa v spolupráci s mestskými časťami a mestskými organizáciami projekt Pekné miesta. Ako informuje ...



27.9.2025 (SITA.sk) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) spúšťa v spolupráci s mestskými časťami a mestskými organizáciami projekt Pekné miesta.


Ako informuje hovorkyňa BKIS Zuzana Bleho Francúzová, webová stránka s detailnými informáciami je jednoduchou pomôckou pre organizátorov kultúrnych a komunitných podujatí pri hľadaní menej známych zákutí mesta. Databázu aktuálne tvorí 42 miest v 11 mestských častiach a ďalšie budú postupne pribúdať.

Pekné miesta s jasným zámerom


"Pekné miesta reagujú na potreby kultúrnych aktérov a dopyt po nových, rôznorodých a ľahko dostupných lokáciách," vysvetlila hovorkyňa. K využívaným kultúrnym bodom na pôde mesta pribudli lokality vytipované tak, aby vyhovovali potrebám veľkých podujatí i menších komunitných stretnutí.

"Podpora organického rozvoja kultúry v meste je našou dlhodobou prioritou. Prostredníctvom Programu podpory BKIS vidíme koľko aktívnych ľudí, platforiem a združení tu pôsobí," poznamenala riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.

Ako dodala, k podpore, o ktorú môžu v BKIS požiadať, pribúdajú Pekné miesta s jasným zámerom – podporiť ich v snahe spríjemňovať život obyvateľov kultúrou, pestovať komunitný život a pritiahnuť umelcov do mestských častí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Uľahčenie organizovania podujatí


Mapu vypĺňajú lokality v exteriéri a interiéri naprieč mestskými časťami ako sú parky, námestia, amfiteátre, komunitné centrá či záhrady. "Cieľom projektu je sprístupniť a uľahčiť organizovanie kultúrnych, spoločenských a komunitných podujatí a povzbudiť umelcov, organizácie či obyvateľov k aktivitám obohacujúcim lokálny život," dodala Bleho Francúzová.

Databáza môže byť nápomocná už v úvode plánovania - uľahčí výber miesta diania a poskytuje celistvý pohľad na potrebné administratívne kroky. "Detailný popis každej lokality pomôže získať rýchly prehľad o kapacite, technickom zázemí, vybavení a špecifikách konkrétnej lokality," doplnila hovorkyňa. Online databáza je súčasťou stránky BKIS a dostupná je na linku https://www.bkis.sk/pekne-miesta/.


Zdroj: SITA.sk - Projekt Pekné miesta mapuje zaujímavé lokality v Bratislave, cieľom je uľahčiť organizovanie kultúrnych podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.

