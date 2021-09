Hlavné mesto Austrálie ostáva naďalej v lockdowne, v krajine sa šíri delta variant koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Austrálske hlavné mesto Canberra zostane v lockdowne druhý mesiac po tom, ako miestna vláda nahlásila 22 nových prípadov nákazy koronavírusom. Teritórium hlavného mesta Austrálie uplatňuje lockdown od 12. augusta, keď v oblasti zistili prípad nákazy, ktorý súvisel so šírením delta variantu koronavírusu v Sydney.Hlavný minister Teritória hlavného mesta Austrálie Andrew Barr v utorok oznámil, že platnosť lockdownu v Canberre sa predĺži do 15. októbra.Canberra je obklopená štátom Nový Južný Wales, kde šírenie delta variantu vírusu zistili 16. júna. Infikovanou osobou bol vodič limuzíny, ktorý viezol posádku amerického nákladného lietadla z letiska v Sydney.Predtým, ako v Canberre minulý mesiac nákazu potvrdili, toto mesto so 430-tisíc obyvateľmi nezaznamenalo od 10. júla 2020 ani jeden prípad koronavírusu.