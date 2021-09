Pápež v homílii v Prešove poukázal na význam kríža, bez ktorého je kresťanstvo svetské a neplodné (foto)

Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu

Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Kríž bol nástrojom smrti, a predsa z neho vzišiel život. Bol tým, na čo sa nikto nechcel pozerať a predsa zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia dnešného sviatku.Uviedol to Svätý Otec František vo svojej homílii na svätej liturgii Jána Zlatoústeho v Prešove, ktorej dnes pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža predsedal. V kázni upozornil aj na to, aby sme neobmedzovali kríž iba na predmet zbožnosti, a o to menej na politický symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu.V očiach sveta je podľa pápeža kríž prehrou. Poukázal na to, že aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri povrchnom pohľade a neprijmeme logiku kríža. „Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným," upozornil pápež.Pápež v homílii odpovedal na otázku, ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu. Niektorí svätí podľa neho učili, že kríž je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali.„Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž: je namaľovaný alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa: na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám,“ povedal Svätý Otec.Ak tak neurobíme, ostane podľa neho pre nás kríž neprečítanou knihou. „Neobmedzujme kríž iba na predmet zbožnosti, a o to menej na politický symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu,“ dodal pápež. Ako ďalej uviedol, z nazerania na kríž vychádza druhý krok, vydávanie svedectva. „Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš! Svedectvo naplnené z lásky k Tomu, na koho toľko hľadeli. Tak, až sa mu začali podobať, dokonca aj v smrti,“ uviedol Svätý Otec.Podľa pápeža ani v našich časoch nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. „Tu, vďaka Bohu, nie sú kresťania prenasledovaní, ako v mnohých iných častiach sveta. Zosvetštenie a vlažnosť však znehodnocujú svedectvo, kým kríž vyžaduje jasné svedectvo, pretože kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým prameňom nového spôsobu života,“ upozornil pápež František, podľa ktorého svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou.„Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú moc. Nechce vnucovať sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný. Toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukrižovaného Boha," uviedol v kázni pápež, podľa ktorého otvorenú knihu kríža a svedectvo skrze pokornú lásku nevidel nikto tak ako Matka Božia na Kalvárii. „Na jej príhovor prosme o milosť obrátiť pohľad srdca na Ukrižovaného. Vtedy naša viera bude prekvitať v plnosti, vtedy naše svedectvo prinesie ovocie," uzavrel homíliu pápež.