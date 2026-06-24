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24. júna 2026
Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch
Tagy: MS vo futbale 2026
Konzumácia alkoholu zostáva povolená v reštauráciách a baroch. Hlavné mesto Mexika zakázalo predaj alkoholu v centre počas večerného zápasu majstrovstiev sveta medzi domácim výberom a Českom. ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Konzumácia alkoholu zostáva povolená v reštauráciách a baroch.
Hlavné mesto Mexika zakázalo predaj alkoholu v centre počas večerného zápasu majstrovstiev sveta medzi domácim výberom a Českom. Oznámila to mestská vláda v utorok pred zápasom, ktorý budú v uliciach Mexico City sledovať tisícky priaznivcov.
Po minulotýždňovom víťazstve Mexika nad Kórejskou republikou boli v uliciach mesta stovky tisíc fanúšikov. V najobľúbenejších lokalitách si však v stredu nekúpia alkohol, zákaz bude platiť do štvrtkového rána a platí pre predaja v supermarketoch a potravinách. Konzumácia alkoholu zostáva povolená v reštauráciách a baroch.
Hoci spomenuté minulotýždňové oslavy boli búrlivé, počas nich však nevznikli závažné zranenia ani škody. Po týchto slávnostiach vyzbierali upratovacie zložky až 40 ton odpadkov.
Starostka mesta Clara Brugadaová uviedla, že vláda chce predísť konzumácii alkoholu v uliciach počas nasledujúceho zápasu.
Zápas Mexiko – Česko je posledný v základnej A-skupine a konať sa bude na legendárnom Aztéckom štadióne. Mexickí futbalisti si už zabezpečili postup do vyraďovacej časti, majú istotu prvej priečky v tabuľke skupiny.
Mexiko je v súčasnosti doma a fanúšikovia s napätím očakávajú ďalší výkon svojich miláčikov v turnaji, ktorý im prinesie nádej na úspech v ďalšej fáze podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavné mesto Mexika zakázalo predaj alkoholu v centre počas večerného zápasu majstrovstiev sveta medzi domácim výberom a Českom. Oznámila to mestská vláda v utorok pred zápasom, ktorý budú v uliciach Mexico City sledovať tisícky priaznivcov.
Po minulotýždňovom víťazstve Mexika nad Kórejskou republikou boli v uliciach mesta stovky tisíc fanúšikov. V najobľúbenejších lokalitách si však v stredu nekúpia alkohol, zákaz bude platiť do štvrtkového rána a platí pre predaja v supermarketoch a potravinách. Konzumácia alkoholu zostáva povolená v reštauráciách a baroch.
Hoci spomenuté minulotýždňové oslavy boli búrlivé, počas nich však nevznikli závažné zranenia ani škody. Po týchto slávnostiach vyzbierali upratovacie zložky až 40 ton odpadkov.
Starostka mesta Clara Brugadaová uviedla, že vláda chce predísť konzumácii alkoholu v uliciach počas nasledujúceho zápasu.
Zápas Mexiko – Česko je posledný v základnej A-skupine a konať sa bude na legendárnom Aztéckom štadióne. Mexickí futbalisti si už zabezpečili postup do vyraďovacej časti, majú istotu prvej priečky v tabuľke skupiny.
Mexiko je v súčasnosti doma a fanúšikovia s napätím očakávajú ďalší výkon svojich miláčikov v turnaji, ktorý im prinesie nádej na úspech v ďalšej fáze podujatia.
Zdroj: SITA.sk - Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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