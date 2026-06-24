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24. júna 2026

Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch


Tagy: MS vo futbale 2026

Konzumácia alkoholu zostáva povolená v reštauráciách a baroch. Hlavné mesto Mexika zakázalo predaj alkoholu v centre počas večerného zápasu majstrovstiev sveta medzi domácim výberom a Českom. ...



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gettyimages 471183210 scaled 1 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Konzumácia alkoholu zostáva povolená v reštauráciách a baroch.


Hlavné mesto Mexika zakázalo predaj alkoholu v centre počas večerného zápasu majstrovstiev sveta medzi domácim výberom a Českom. Oznámila to mestská vláda v utorok pred zápasom, ktorý budú v uliciach Mexico City sledovať tisícky priaznivcov.

Po minulotýždňovom víťazstve Mexika nad Kórejskou republikou boli v uliciach mesta stovky tisíc fanúšikov. V najobľúbenejších lokalitách si však v stredu nekúpia alkohol, zákaz bude platiť do štvrtkového rána a platí pre predaja v supermarketoch a potravinách. Konzumácia alkoholu zostáva povolená v reštauráciách a baroch.

Hoci spomenuté minulotýždňové oslavy boli búrlivé, počas nich však nevznikli závažné zranenia ani škody. Po týchto slávnostiach vyzbierali upratovacie zložky až 40 ton odpadkov.

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Starostka mesta Clara Brugadaová uviedla, že vláda chce predísť konzumácii alkoholu v uliciach počas nasledujúceho zápasu.

Zápas Mexiko – Česko je posledný v základnej A-skupine a konať sa bude na legendárnom Aztéckom štadióne. Mexickí futbalisti si už zabezpečili postup do vyraďovacej časti, majú istotu prvej priečky v tabuľke skupiny.

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Mexiko je v súčasnosti doma a fanúšikovia s napätím očakávajú ďalší výkon svojich miláčikov v turnaji, ktorý im prinesie nádej na úspech v ďalšej fáze podujatia.


Zdroj: SITA.sk - Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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