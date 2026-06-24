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24. júna 2026
Zostane brankár Dúbravka v Premier League? Podľa talianskeho odborníka už padlo rozhodnutie
Tagy: Premier League
Skúsený slovenský gólman Martin Dúbravka by mal chytať v Londýne za Tottenham Hotspur. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka by mal v kariére pokračovať v anglickej Premier League. Podľa ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Skúsený slovenský gólman Martin Dúbravka by mal chytať v Londýne za Tottenham Hotspur.
Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka by mal v kariére pokračovať v anglickej Premier League. Podľa renomovaného talianskeho novinára Fabrizia Romana sa dohodol na spolupráci s londýnskym klubom Tottenham Hotspur, v ktorom by mal "kryť chrbát" českému gólmanovi Antonínovi Kinskému.
Tridsaťsedemročný žilinský rodák strávil sezónu 2025/2026 v Burnley, tento klub však zostúpil a slovenský brankár zostal bez klubu. O jeho služby sa údajne zaujímali oba najväčšie pražské kluby - Slavia aj Sparta. Londýnčania ešte príchod slovenského brankára oficiálne nepotvrdili.
Od "kohútov" je údajne pripravený odísť Guglielmo Vicario, ktorého chcú získať talianske kluby, Juventus Turín aj SSC Neapol. Podľa Romana podpíše Dúbravka krátkodobý kontrakt.
Dúbravka je reprezentant Slovenska od roku 2014. Odvtedy odchytal v drese s dvojkrížom 60 zápasov. Nechýbal na dvoch majstrovstvách Európy v rokoch 2020 a 2024.
Na klubovej úrovni pôsobí v Anglicku od januára 2018, chytal tam aj za Newcastle United a Manchester United. Predtým strávil necelá dve sezóny v Česku (Sparta Praha aj Liberec) a pôsobil aj v dánskom Esbjergu. S kariérou začínal v rodnej Žiline.
Zdroj: SITA.sk - Zostane brankár Dúbravka v Premier League? Podľa talianskeho odborníka už padlo rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka by mal v kariére pokračovať v anglickej Premier League. Podľa renomovaného talianskeho novinára Fabrizia Romana sa dohodol na spolupráci s londýnskym klubom Tottenham Hotspur, v ktorom by mal "kryť chrbát" českému gólmanovi Antonínovi Kinskému.
Tridsaťsedemročný žilinský rodák strávil sezónu 2025/2026 v Burnley, tento klub však zostúpil a slovenský brankár zostal bez klubu. O jeho služby sa údajne zaujímali oba najväčšie pražské kluby - Slavia aj Sparta. Londýnčania ešte príchod slovenského brankára oficiálne nepotvrdili.
Od "kohútov" je údajne pripravený odísť Guglielmo Vicario, ktorého chcú získať talianske kluby, Juventus Turín aj SSC Neapol. Podľa Romana podpíše Dúbravka krátkodobý kontrakt.
Dúbravka je reprezentant Slovenska od roku 2014. Odvtedy odchytal v drese s dvojkrížom 60 zápasov. Nechýbal na dvoch majstrovstvách Európy v rokoch 2020 a 2024.
Na klubovej úrovni pôsobí v Anglicku od januára 2018, chytal tam aj za Newcastle United a Manchester United. Predtým strávil necelá dve sezóny v Česku (Sparta Praha aj Liberec) a pôsobil aj v dánskom Esbjergu. S kariérou začínal v rodnej Žiline.
Zdroj: SITA.sk - Zostane brankár Dúbravka v Premier League? Podľa talianskeho odborníka už padlo rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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