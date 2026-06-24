Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ján
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. júna 2026

Zostane brankár Dúbravka v Premier League? Podľa talianskeho odborníka už padlo rozhodnutie


Tagy: Premier League

Skúsený slovenský gólman Martin Dúbravka by mal chytať v Londýne za Tottenham Hotspur. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka by mal v kariére pokračovať v anglickej Premier League. Podľa ...



Zdieľať
brankar martin dubravka v drese slovenskej futbalovej reprezentacie 676x450 24.6.2026 (SITA.sk) - Skúsený slovenský gólman Martin Dúbravka by mal chytať v Londýne za Tottenham Hotspur.


Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka by mal v kariére pokračovať v anglickej Premier League. Podľa renomovaného talianskeho novinára Fabrizia Romana sa dohodol na spolupráci s londýnskym klubom Tottenham Hotspur, v ktorom by mal "kryť chrbát" českému gólmanovi Antonínovi Kinskému.

Tridsaťsedemročný žilinský rodák strávil sezónu 2025/2026 v Burnley, tento klub však zostúpil a slovenský brankár zostal bez klubu. O jeho služby sa údajne zaujímali oba najväčšie pražské kluby - Slavia aj Sparta. Londýnčania ešte príchod slovenského brankára oficiálne nepotvrdili.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Od "kohútov" je údajne pripravený odísť Guglielmo Vicario, ktorého chcú získať talianske kluby, Juventus Turín aj SSC Neapol. Podľa Romana podpíše Dúbravka krátkodobý kontrakt.

Dúbravka je reprezentant Slovenska od roku 2014. Odvtedy odchytal v drese s dvojkrížom 60 zápasov. Nechýbal na dvoch majstrovstvách Európy v rokoch 2020 a 2024.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na klubovej úrovni pôsobí v Anglicku od januára 2018, chytal tam aj za Newcastle United a Manchester United. Predtým strávil necelá dve sezóny v Česku (Sparta Praha aj Liberec) a pôsobil aj v dánskom Esbjergu. S kariérou začínal v rodnej Žiline.


Zdroj: SITA.sk - Zostane brankár Dúbravka v Premier League? Podľa talianskeho odborníka už padlo rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch
<< predchádzajúci článok
Politika farieb na brazílskych dresoch rezonuje aj počas svetového šampionátu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 