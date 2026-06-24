|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ján
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júna 2026
Maročania na MS 2026 podporujú Hakimiho napriek obvineniam zo znásilnenia
Tagy: MS vo futbale 2026
Marockí futbaloví reprezentanti stoja za svojim kapitánom Achrafom Hakimim. Brankár marockej reprezentácie Munir El Kajoui vyjadril podporu svojmu kapitánovi Achrafovi Hakimimu napriek tomu, že vo ...
Zdieľať
24.6.2026 (SITA.sk) - Marockí futbaloví reprezentanti stoja za svojim kapitánom Achrafom Hakimim.
Brankár marockej reprezentácie Munir El Kajoui vyjadril podporu svojmu kapitánovi Achrafovi Hakimimu napriek tomu, že vo Francúzsku čelí súdnemu procesu pre obvinenia zo znásilnenia. Dvadsaťsedemročný hráč Paríža Saint-Germain odmieta obvinenia, ktoré sa týkajú údajných udalostí v Paríži z roku 2023. Francúzsky odvolací súd potvrdil, že Hakimi bude stáť pred súdom.
Len niekoľko hodín po potvrdení súdneho procesu Hakimi doviedol marocký tím na MS 2026 k víťazstvu 1:0 nad Škótskom. Napriek tomu ho fanúšikovia v Bostone viackrát vypískali. "Všetci podporujeme Achrafa," povedal El Kajoui na tlačovej konferencii pred posledným zápasom Maročanov v skupine proti Haiti. "Je naším štandardom v Maroku, vždy za ním budeme stáť vo všetkom," dodal.
Maroko si takmer určite zahrá vo vyraďovacej časti šampionátu, predtým totiž remizovalo 1:1 s päťnásobnými majstrami sveta Brazílčanmi. Víťazstvo nad Haiti mu môže zabezpečiť prvé miesto v C-skupine pred Brazíliou.
"Levi z Atlasu" snívajú o tom, že sa stanú prvým africkým tímom, ktorý zvíťazí na svetovom šampionáte. "Prečo nie? Poďme to vyhrať,“ pokračoval 37-ročný El Kajoui, ktorý hrá za RS Berkane vo svojej vlasti.
"Všetky deti, keď som rástol, snívali o tom, že pôjdu na majstrovstvá sveta a budú v takejto situácii, v akej som teraz ja. V Maroku sa toho veľa robí a to nám dáva nástroje na to, aby sme o tom mohli snívať. Sme silní fyzicky, takticky aj mentálne," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Maročania na MS 2026 podporujú Hakimiho napriek obvineniam zo znásilnenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Brankár marockej reprezentácie Munir El Kajoui vyjadril podporu svojmu kapitánovi Achrafovi Hakimimu napriek tomu, že vo Francúzsku čelí súdnemu procesu pre obvinenia zo znásilnenia. Dvadsaťsedemročný hráč Paríža Saint-Germain odmieta obvinenia, ktoré sa týkajú údajných udalostí v Paríži z roku 2023. Francúzsky odvolací súd potvrdil, že Hakimi bude stáť pred súdom.
Len niekoľko hodín po potvrdení súdneho procesu Hakimi doviedol marocký tím na MS 2026 k víťazstvu 1:0 nad Škótskom. Napriek tomu ho fanúšikovia v Bostone viackrát vypískali. "Všetci podporujeme Achrafa," povedal El Kajoui na tlačovej konferencii pred posledným zápasom Maročanov v skupine proti Haiti. "Je naším štandardom v Maroku, vždy za ním budeme stáť vo všetkom," dodal.
Maroko si takmer určite zahrá vo vyraďovacej časti šampionátu, predtým totiž remizovalo 1:1 s päťnásobnými majstrami sveta Brazílčanmi. Víťazstvo nad Haiti mu môže zabezpečiť prvé miesto v C-skupine pred Brazíliou.
"Levi z Atlasu" snívajú o tom, že sa stanú prvým africkým tímom, ktorý zvíťazí na svetovom šampionáte. "Prečo nie? Poďme to vyhrať,“ pokračoval 37-ročný El Kajoui, ktorý hrá za RS Berkane vo svojej vlasti.
"Všetky deti, keď som rástol, snívali o tom, že pôjdu na majstrovstvá sveta a budú v takejto situácii, v akej som teraz ja. V Maroku sa toho veľa robí a to nám dáva nástroje na to, aby sme o tom mohli snívať. Sme silní fyzicky, takticky aj mentálne," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Maročania na MS 2026 podporujú Hakimiho napriek obvineniam zo znásilnenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenský pohár vo futbale už pozná dejisko nasledujúceho finále. Prihlášku podal rekordný počet klubov
Slovenský pohár vo futbale už pozná dejisko nasledujúceho finále. Prihlášku podal rekordný počet klubov
<< predchádzajúci článok
Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch
Hlavné mesto Mexika počas duelu MS 2026 proti Česku zakázalo predaj alkoholu v obchodoch