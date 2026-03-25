Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Hlavné ťahy v hlavnom meste zdobia moldavské vlajky, Bratislava sa pripravuje na návštevu prezidentky Sandu – VIDEO
Hlavné dopravné ťahy v Bratislave zdobia štátne vlajky Slovenskej republiky a Moldavskej republiky. Dôvodom je piatková oficiálna návšteva moldavskej prezidentky Maie Sandu na ...
25.3.2026 (SITA.sk) - Hlavné dopravné ťahy v Bratislave zdobia štátne vlajky Slovenskej republiky a Moldavskej republiky. Dôvodom je piatková oficiálna návšteva moldavskej prezidentky Maie Sandu na Slovensku. Vlajková výzdoba je od stredajšieho rána umiestnená na trase od Mosta SNP po Prezidentský palác. Ide o súčasť protokolárneho zabezpečenia návštevy, ktorá má vyjadriť úctu k hlave štátu prichádzajúcej do Slovenskej republiky.
Kancelária prezidenta uviedla, že túto formu reprezentácie plánuje systematicky využívať aj pri ďalších zahraničných návštevách. V najbližšom období sa totiž očakáva viacero oficiálnych stretnutí na najvyššej úrovni. Ich súčasťou má byť okrem vlajkovej výzdoby aj nasvietenie Bratislavského hradu vo večerných hodinách. Tento spôsob vyjadrenia úcty Slovensko využilo aj v minulosti, napríklad počas návštevy pápeža Františka, dodala Kancelária prezidenta.
Zdroj: SITA.sk - Hlavné ťahy v hlavnom meste zdobia moldavské vlajky, Bratislava sa pripravuje na návštevu prezidentky Sandu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
