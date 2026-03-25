|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. marca 2026
Vláda schválila viac ako 2,5 milióna pre okresy Nitra a Nové Zámky. Podporí infraštruktúru aj kultúrne projekty
Zdieľať
25.3.2026 (SITA.sk) - Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní vo Veľkom Záluží vyčlenila vyše 2,5 milióna eur pre okresy Nitra a Nové Zámky. Peniaze majú smerovať na desiatky projektov samospráv, škôl či inštitúcií s cieľom podporiť rozvoj regiónu a zlepšiť kvalitu života obyvateľov.
Najväčšiu časť z balíka, takmer 1,8 milióna eur, získajú mestá, obce a ďalšie subjekty na menšie investičné projekty. Vláda tiež schválila aj viacero významnejších investícií s vyšším finančným objemom. Spolu 300-tisíc eur pôjde na odstránenie havarijného stavu kotolne na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch.
Ďalších 100-tisíc eur je určených na zabezpečenie hlasovej signalizácie požiaru v školskom internáte pri Spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre a rovnaká suma poputuje aj na obdobný projekt v internáte Strednej odbornej školy veterinárnej na Dražovskej ulici.
Medzi väčšie podporené projekty patrí aj 70-tisíc eur na rekonštrukciu komunitného centra pre deti a vybudovanie dopadovej plochy detského ihriska v obci Veľké Zálužie. Na obnovu fasády Nitrianskeho hradu vláda vyčlenila 50-tisíc eur. Podporu získajú aj vysoké školy v regióne.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dostane 40-tisíc eur na pokračovanie výskumu a prezentáciu cyrilo-metodského dedičstva, a prípravu projektovej dokumentácie simulačného centra zdravotníckych odborov. Rovnakú sumu, 40-tisíc eur, získa aj Slovenská poľnohospodárska univerzita na vybudovanie demonštračnej farmy.
Kabinet podporí aj kultúrne a spoločenské projekty. Na technické zabezpečenie a propagáciu osláv 1163. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu pôjde 10-tisíc eur. Rovnaká suma je určená aj na vybudovanie pamätníka obetiam totality a holokaustu v Nitre.
Medzi ďalšie investície patrí napríklad 30-tisíc eur na modernizáciu materskej školy v obci Lehota, 27-tisíc eur na výstavbu športovo-rekreačnej zóny v Palárikove či 20-tisíc eur na rekonštrukciu priestorov Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach.
Menšie sumy poputujú aj na projekty miest, po 9-tisíc eur na rekonštrukciu Domu smútku v Nových Zámkoch, úpravy verejných priestorov v Štúrove a rozvoj infraštruktúry v Šuranoch. Desaťtisíc eur získa mesto Vráble na revitalizáciu zelene a výstavbu pergoly. Súčasťou uznesenia sú aj investície do miestnych komunikácií vo viacerých obciach okresov Nitra a Nové Zámky.
Vláda sa tiež zaoberala možnosťami podpory národného výstaviska Agrokomplex v Nitre v rozvoji kongresového a výstavníckeho cestovného ruchu, jeho zapojenia do medzinárodných turistických trás a prepojenia s ponukou agropotravinárstva, kultúrneho dedičstva a regionálneho športu.
V oblasti hospodárstva chce kabinet podporiť príchod strategických investorov a rozvoj existujúcich podnikov. Rokovania sa majú týkať spoločnosti GIB EnergyX Slovakia a automobilky Jaguar Land Rover Slovakia s cieľom posilniť ich pôsobenie v regióne.
Vláda podporí tiež projekty zamerané na kultúrne dedičstvo, vrátane výskumu a prezentácie cyrilo-metodskej tradície či organizáciu osláv výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. V oblasti dopravy kabinet plánuje opravy viacerých ciest prvej triedy, napríklad úseku medzi Štúrovom a Kamenným Mostom či v Ivanke pri Nitre.
Pripraviť sa má aj projektová dokumentácia k rekonštrukcii mostov pri Dvoroch nad Žitavou a v Nitre. Opatrenia sa dotknú aj oblasti zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva má zabezpečiť zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov s onkologickými ochoreniami formou dočerpania nerozdelených finančných prostriedkov z Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti pre obyvateľov okresov s najvyššou incidenciou onkologických ochorení.
Obnova fasády hradu
Investícia do univerzít
Podpora národného výstaviska Agrokomplex
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
