Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
NVIDIA a Schneider Electric posúvajú AI dátové centrá do gigawattovej éry
Tagy: AI Dátové centrá PR Schneider Electric
Spoločnosti Schneider Electric, NVIDIA a AVEVA oznámili viaceré inovácie v navrhovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe infraštruktúry ...
25.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosti Schneider Electric, NVIDIA a AVEVA oznámili viaceré inovácie v navrhovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe infraštruktúry dátových centier umelej inteligencie novej generácie. Novinkám dominuje NVIDIA Vera Rubin, referenčná architektúra pre AI dátové centrá, ktorá definuje, ako navrhnúť racky so súčasnými GPU systémami a zároveň poskytuje nástroje na ich simuláciu a správu pomocou digitálnych dvojčiat a AI. Partneri rozširujú existujúcu spoluprácu a vytvárajú základ pre vývoj AI centier s gigawattovými rozsahmi.
Referenčná architektúra NVIDIA Vera Rubin NVL72 definuje, ako navrhnúť napájanie, chladenie a celkovú infraštruktúru pre moderné GPU klastre, pričom riešenie je integrované s riadiacimi systémami Schneider Electric. Návrh zavádza vyššie napájacie napätie (480 VAC), efektívnejšie chladenie s teplotou TCS až 45 °C a novú architektúru dátových centier založenú na klastroch rackov, kde GPU racky fungujú pri vyššom napätí oddelene od zdieľanej infraštruktúry (sieť, storage, CPU). Zároveň optimalizuje výkon AI workloadov (tokeny na watt) podporou rôznych prevádzkových režimov GPU (MaxP a MaxQ), pričom dôraz je na energetickú efektivitu a škálovanie. Celý návrh je overený pomocou elektrických modelov (ETAP) a CFD simulácií pre prúdenie vzduchu a rozloženie tepla.
AVEVA a NVIDIA predstavili architektúru digitálneho dvojčaťa pre celý životný cyklus AI dátových centier, ktorá umožňuje navrhovať, simulovať a optimalizovať infraštruktúru ešte pred jej fyzickým nasadením. Schneider Electric pritom vytvára tzv. "SimReady" modely v prostredí NVIDIA Omniverse, kde sa pomocou softvéru AVEVA vykonávajú detailné simulácie: od distribúcie energie a chladenia až po prúdenie vzduchu a riadenie prevádzky. Tento prístup umožňuje testovať rôzne scenáre, optimalizovať výkon a efektivitu GPU systémov a výrazne skrátiť čas potrebný na návrh a spustenie AI infraštruktúry, pričom výsledkom je presnejšie a spoľahlivejšie nasadenie.
Schneider Electric úspešne otestoval AI model NVIDIA Nemotron, ktorý automaticky spracováva a vyhodnocuje alarmy v dátových centrách. Cieľom je lepšie pochopiť, čo alarmy skutočne znamenajú, nájsť ich príčinu a navrhnúť riešenie. Systém využíva dáta z IoT zariadení v reálnom čase, aby vedel problémy sám analyzovať a odporučiť kroky, pričom spolupracuje s technikmi. Výsledkom je rýchlejšie riešenie incidentov, menej zbytočných zásahov a spoľahlivejšia prevádzka dátového centra.
Spolupráca NVIDIA a Schneider Electric prináša konkrétne inovácie v oblasti AI dátových centier – od digitálnych dvojčiat a simulácií infraštruktúry až po nové napájacie architektúry pre vysokovýkonné GPU systémy. Výsledkom sú rýchlejšie návrhy, efektívnejšia prevádzka a lepšia škálovateľnosť.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - NVIDIA a Schneider Electric posúvajú AI dátové centrá do gigawattovej éry © SITA Všetky práva vyhradené.
NVIDIA Vera Rubin
Nová architektúra digitálneho dvojčaťa AVEVA Lifecycle
Testovanie NVIDIA Nemotron v správe alarmov
