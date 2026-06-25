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25. júna 2026
Hráči avizujú mediálny bojkot Wimbledonu v proteste proti nízkym odmenám
Tagy: grandslamový turnaj Wimbledon
Svetové tenisové hviezdy plánujú obmedziť komunikáciu s médiami počas londýnskeho Wimbledonu. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Svetové tenisové hviezdy plánujú obmedziť komunikáciu s médiami počas londýnskeho Wimbledonu.
Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Po obmedzení účasti na mediálnom dni pred májovým Roland Garros v Paríži teraz plánujú počas prvého týždňa grandslamového turnaja, ktorého hlavná časť sa začne 29. júna, obmedziť svoje mediálne vystúpenia na 15 minút.
Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15 percent zo svojich výnosov. Zástupcovia hráčov adresovali vedeniu Wimbledonu list s informáciou o plánovanom kroku.
Vyhlásenie tiež zdôrazňuje, že hráči sú si vedomí nedávnych verejných vyjadrení vedenia Wimbledonu, ktoré spochybnilo princíp rozdeľovania príjmov – čo je základný pilier hráčskeho návrhu. Hráči označili za ťažké dospieť k štrukturálnej dohode, pokiaľ je tento princíp stále spochybňovaný. Okrem toho požadujú zriadenie fondu pre hráčske blaho a formálnu hráčsku radu, pričom tieto návrhy predložili už pred rokom.
Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo sedem tenistov z Top 10 medzi mužmi aj ženami.
Hovorca All England Clubu, ktorý je majiteľ areálu Wimbledonu v juhozápadnom Londýne, vyjadril ľútosť nad plánovaným postupom hráčov po zvýšení celkových odmien o 20 percent na 64,2 milióna libier (necelých 75 miliónov eur).
"Sme prekvapení a sklamaní touto akciou. Wimbledon kladie hráčov do centra všetkých našich rozhodnutí a každý rok do nich významne investujeme. Celkový fond odmien tento rok vzrástol o 20 percent, čo je najväčší nárast v histórii nášho podujatia. Okrem toho investujeme stovky miliónov libier do modernizácie hráčskych zariadení v rámci trojročnej transformácie s cieľom vytvoriť svetovú špičku v prostredí pre hráčov," uviedol hovorca.
Bývalá šampiónka Australian Open Madison Keysová v máji pre agentúru AFP poznamenala, že "mnohí hráči" sú jednotní v otázke odmien na grandslamových turnajoch a v prípade ignorovania ich hlasu by mohli bojkotovať turnaje "veľkej štvorky".
Štvornásobný grandslamový šampión Talian Jannik Sinner sa síce priamo nezastal výzvy na bojkot, no žiada väčší rešpekt. "Dávame viac, než dostávame späť. Nejde len o top hráčov, ide o nás všetkých," povedal Sinner a vyjadril sklamanie, že po roku rokovaní nie sú výsledky bližšie k dohode.
Zdroj: SITA.sk - Hráči avizujú mediálny bojkot Wimbledonu v proteste proti nízkym odmenám © SITA Všetky práva vyhradené.
Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Po obmedzení účasti na mediálnom dni pred májovým Roland Garros v Paríži teraz plánujú počas prvého týždňa grandslamového turnaja, ktorého hlavná časť sa začne 29. júna, obmedziť svoje mediálne vystúpenia na 15 minút.
Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15 percent zo svojich výnosov. Zástupcovia hráčov adresovali vedeniu Wimbledonu list s informáciou o plánovanom kroku.
Vyhlásenie tiež zdôrazňuje, že hráči sú si vedomí nedávnych verejných vyjadrení vedenia Wimbledonu, ktoré spochybnilo princíp rozdeľovania príjmov – čo je základný pilier hráčskeho návrhu. Hráči označili za ťažké dospieť k štrukturálnej dohode, pokiaľ je tento princíp stále spochybňovaný. Okrem toho požadujú zriadenie fondu pre hráčske blaho a formálnu hráčsku radu, pričom tieto návrhy predložili už pred rokom.
Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo sedem tenistov z Top 10 medzi mužmi aj ženami.
Hovorca All England Clubu, ktorý je majiteľ areálu Wimbledonu v juhozápadnom Londýne, vyjadril ľútosť nad plánovaným postupom hráčov po zvýšení celkových odmien o 20 percent na 64,2 milióna libier (necelých 75 miliónov eur).
"Sme prekvapení a sklamaní touto akciou. Wimbledon kladie hráčov do centra všetkých našich rozhodnutí a každý rok do nich významne investujeme. Celkový fond odmien tento rok vzrástol o 20 percent, čo je najväčší nárast v histórii nášho podujatia. Okrem toho investujeme stovky miliónov libier do modernizácie hráčskych zariadení v rámci trojročnej transformácie s cieľom vytvoriť svetovú špičku v prostredí pre hráčov," uviedol hovorca.
Bývalá šampiónka Australian Open Madison Keysová v máji pre agentúru AFP poznamenala, že "mnohí hráči" sú jednotní v otázke odmien na grandslamových turnajoch a v prípade ignorovania ich hlasu by mohli bojkotovať turnaje "veľkej štvorky".
Štvornásobný grandslamový šampión Talian Jannik Sinner sa síce priamo nezastal výzvy na bojkot, no žiada väčší rešpekt. "Dávame viac, než dostávame späť. Nejde len o top hráčov, ide o nás všetkých," povedal Sinner a vyjadril sklamanie, že po roku rokovaní nie sú výsledky bližšie k dohode.
Zdroj: SITA.sk - Hráči avizujú mediálny bojkot Wimbledonu v proteste proti nízkym odmenám © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: grandslamový turnaj Wimbledon
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