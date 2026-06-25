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25. júna 2026

Hráči avizujú mediálny bojkot Wimbledonu v proteste proti nízkym odmenám


Tagy: grandslamový turnaj Wimbledon

Svetové tenisové hviezdy plánujú obmedziť komunikáciu s médiami počas londýnskeho Wimbledonu. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty ...



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25.6.2026 (SITA.sk) - Svetové tenisové hviezdy plánujú obmedziť komunikáciu s médiami počas londýnskeho Wimbledonu.


Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Po obmedzení účasti na mediálnom dni pred májovým Roland Garros v Paríži teraz plánujú počas prvého týždňa grandslamového turnaja, ktorého hlavná časť sa začne 29. júna, obmedziť svoje mediálne vystúpenia na 15 minút.

Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15 percent zo svojich výnosov. Zástupcovia hráčov adresovali vedeniu Wimbledonu list s informáciou o plánovanom kroku.

Vyhlásenie tiež zdôrazňuje, že hráči sú si vedomí nedávnych verejných vyjadrení vedenia Wimbledonu, ktoré spochybnilo princíp rozdeľovania príjmov – čo je základný pilier hráčskeho návrhu. Hráči označili za ťažké dospieť k štrukturálnej dohode, pokiaľ je tento princíp stále spochybňovaný. Okrem toho požadujú zriadenie fondu pre hráčske blaho a formálnu hráčsku radu, pričom tieto návrhy predložili už pred rokom.

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Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo sedem tenistov z Top 10 medzi mužmi aj ženami.

Hovorca All England Clubu, ktorý je majiteľ areálu Wimbledonu v juhozápadnom Londýne, vyjadril ľútosť nad plánovaným postupom hráčov po zvýšení celkových odmien o 20 percent na 64,2 milióna libier (necelých 75 miliónov eur).

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"Sme prekvapení a sklamaní touto akciou. Wimbledon kladie hráčov do centra všetkých našich rozhodnutí a každý rok do nich významne investujeme. Celkový fond odmien tento rok vzrástol o 20 percent, čo je najväčší nárast v histórii nášho podujatia. Okrem toho investujeme stovky miliónov libier do modernizácie hráčskych zariadení v rámci trojročnej transformácie s cieľom vytvoriť svetovú špičku v prostredí pre hráčov," uviedol hovorca.

Bývalá šampiónka Australian Open Madison Keysová v máji pre agentúru AFP poznamenala, že "mnohí hráči" sú jednotní v otázke odmien na grandslamových turnajoch a v prípade ignorovania ich hlasu by mohli bojkotovať turnaje "veľkej štvorky".

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Štvornásobný grandslamový šampión Talian Jannik Sinner sa síce priamo nezastal výzvy na bojkot, no žiada väčší rešpekt. "Dávame viac, než dostávame späť. Nejde len o top hráčov, ide o nás všetkých," povedal Sinner a vyjadril sklamanie, že po roku rokovaní nie sú výsledky bližšie k dohode.


Zdroj: SITA.sk - Hráči avizujú mediálny bojkot Wimbledonu v proteste proti nízkym odmenám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: grandslamový turnaj Wimbledon
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