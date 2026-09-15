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15. septembra 2026
Hlavným súperom Vučića v predčasných voľbách budú študenti. Ten ich obviňuje z revolúcie financovanej zahraničím
Tagy: Európska basketbalová liga Parlamentné voľby v Srbsku Predčasné parlamentné voľby Predčasné voľby protikorupčné hnutie Srbský prezident Volebná kandidátka
Do boja o parlamentné kreslá predstavilo študentské hnutie 250 mien vrátane bývalého špičkového srbského basketbalistu Dejana Bodirogu. Hlavným vyzývateľom vládnej Srbskej progresívnej strany ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Do boja o parlamentné kreslá predstavilo študentské hnutie 250 mien vrátane bývalého špičkového srbského basketbalistu Dejana Bodirogu.
Hlavným vyzývateľom vládnej Srbskej progresívnej strany prezidenta Aleksandara Vučića v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 25. októbra, bude pravdepodobne študentské protestné protikorupčné hnutie, ktoré v pondelok oficiálne odovzdalo svoju volebnú kandidátku.
„Dnes odovzdávame našu kandidátku, zajtra preberieme zodpovednosť,“ uviedla jedna z tvárí protikorupčných protestov, študentka Milica Popovićová.
Do boja o parlamentné kreslá predstavilo hnutie 250 mien, medzi nimi akademikov, lekárov, umelcov, hercov, ekonómov a aktivistov. Na zozname je aj bývalý špičkový srbský basketbalista Dejan Bodiroga, súčasný prezident Európskej basketbalovej ligy.
Študentské hnutie stojí na čele protikorupčných protestov, ktoré otriasajú Srbskom od novembra 2024, keď sa v Novom Sade zrútila strecha nad nástupišťom železničnej stanice a zahynulo 16 ľudí. Tragédia, široko pripisovaná korupcii, vyvolala jedny z najväčších demonštrácií od pádu Slobodana Miloševića v roku 2000.
Hoci riadne parlamentné voľby mali byť až v decembri 2027, prezident Vučić minulý týždeň vyhlásil predčasné hlasovanie s odôvodnením, že „domáca politická scéna prechádza veľkými turbulenciami“.
Vučić, ktorého pravicovo-populistická strana odovzdala kandidátsku listinu v sobotu, obvinil študentov, že sa snažia zorganizovať „zahraničím financovanú revolúciu“.
Podobne sa vyjadril už pri oznámení termínu predčasných volieb. „Vidíme nielen náznaky zahraničného zasahovania, ale aj výraznú angažovanosť cudzích mocností, nepokoje, chaos a konflikty, a predovšetkým rozdelenú spoločnosť,“ povedal.
Vučić, zvolený za prezidenta v roku 2017 aj 2022, oznámil, že 27. septembra odstúpi z funkcie, aby mohol viesť kampaň svojej strany, čím naznačil ambíciu prevziať premiérsku funkciu.
Zdroj: SITA.sk - Hlavným súperom Vučića v predčasných voľbách budú študenti. Ten ich obviňuje z revolúcie financovanej zahraničím © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavným vyzývateľom vládnej Srbskej progresívnej strany prezidenta Aleksandara Vučića v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 25. októbra, bude pravdepodobne študentské protestné protikorupčné hnutie, ktoré v pondelok oficiálne odovzdalo svoju volebnú kandidátku.
„Dnes odovzdávame našu kandidátku, zajtra preberieme zodpovednosť,“ uviedla jedna z tvárí protikorupčných protestov, študentka Milica Popovićová.
Basketbalová hviezda
Do boja o parlamentné kreslá predstavilo hnutie 250 mien, medzi nimi akademikov, lekárov, umelcov, hercov, ekonómov a aktivistov. Na zozname je aj bývalý špičkový srbský basketbalista Dejan Bodiroga, súčasný prezident Európskej basketbalovej ligy.
Študentské hnutie stojí na čele protikorupčných protestov, ktoré otriasajú Srbskom od novembra 2024, keď sa v Novom Sade zrútila strecha nad nástupišťom železničnej stanice a zahynulo 16 ľudí. Tragédia, široko pripisovaná korupcii, vyvolala jedny z najväčších demonštrácií od pádu Slobodana Miloševića v roku 2000.
Hoci riadne parlamentné voľby mali byť až v decembri 2027, prezident Vučić minulý týždeň vyhlásil predčasné hlasovanie s odôvodnením, že „domáca politická scéna prechádza veľkými turbulenciami“.
Revolúcia financovaná zahraničím
Vučić, ktorého pravicovo-populistická strana odovzdala kandidátsku listinu v sobotu, obvinil študentov, že sa snažia zorganizovať „zahraničím financovanú revolúciu“.
Podobne sa vyjadril už pri oznámení termínu predčasných volieb. „Vidíme nielen náznaky zahraničného zasahovania, ale aj výraznú angažovanosť cudzích mocností, nepokoje, chaos a konflikty, a predovšetkým rozdelenú spoločnosť,“ povedal.
Vučić, zvolený za prezidenta v roku 2017 aj 2022, oznámil, že 27. septembra odstúpi z funkcie, aby mohol viesť kampaň svojej strany, čím naznačil ambíciu prevziať premiérsku funkciu.
Zdroj: SITA.sk - Hlavným súperom Vučića v predčasných voľbách budú študenti. Ten ich obviňuje z revolúcie financovanej zahraničím © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európska basketbalová liga Parlamentné voľby v Srbsku Predčasné parlamentné voľby Predčasné voľby protikorupčné hnutie Srbský prezident Volebná kandidátka
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