Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 15.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jolana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. septembra 2026

Hlavným súperom Vučića v predčasných voľbách budú študenti. Ten ich obviňuje z revolúcie financovanej zahraničím


Tagy: Európska basketbalová liga Parlamentné voľby v Srbsku Predčasné parlamentné voľby Predčasné voľby protikorupčné hnutie Srbský prezident Volebná kandidátka

Do boja o parlamentné kreslá predstavilo študentské hnutie 250 mien vrátane bývalého špičkového srbského basketbalistu Dejana Bodirogu. Hlavným vyzývateľom vládnej Srbskej progresívnej strany ...



Zdieľať
serbia_election_56919 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Do boja o parlamentné kreslá predstavilo študentské hnutie 250 mien vrátane bývalého špičkového srbského basketbalistu Dejana Bodirogu.


Hlavným vyzývateľom vládnej Srbskej progresívnej strany prezidenta Aleksandara Vučićapredčasných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 25. októbra, bude pravdepodobne študentské protestné protikorupčné hnutie, ktoré v pondelok oficiálne odovzdalo svoju volebnú kandidátku.

Dnes odovzdávame našu kandidátku, zajtra preberieme zodpovednosť,“ uviedla jedna z tvárí protikorupčných protestov, študentka Milica Popovićová.

Basketbalová hviezda


Do boja o parlamentné kreslá predstavilo hnutie 250 mien, medzi nimi akademikov, lekárov, umelcov, hercov, ekonómov a aktivistov. Na zozname je aj bývalý špičkový srbský basketbalista Dejan Bodiroga, súčasný prezident Európskej basketbalovej ligy.

Študentské hnutie stojí na čele protikorupčných protestov, ktoré otriasajú Srbskom od novembra 2024, keď sa v Novom Sade zrútila strecha nad nástupišťom železničnej stanice a zahynulo 16 ľudí. Tragédia, široko pripisovaná korupcii, vyvolala jedny z najväčších demonštrácií od pádu Slobodana Miloševića v roku 2000.

Hoci riadne parlamentné voľby mali byť až v decembri 2027, prezident Vučić minulý týždeň vyhlásil predčasné hlasovanie s odôvodnením, že „domáca politická scéna prechádza veľkými turbulenciami“.

Revolúcia financovaná zahraničím


Vučić, ktorého pravicovo-populistická strana odovzdala kandidátsku listinu v sobotu, obvinil študentov, že sa snažia zorganizovať „zahraničím financovanú revolúciu“.

Podobne sa vyjadril už pri oznámení termínu predčasných volieb. „Vidíme nielen náznaky zahraničného zasahovania, ale aj výraznú angažovanosť cudzích mocností, nepokoje, chaos a konflikty, a predovšetkým rozdelenú spoločnosť,“ povedal.

Vučić, zvolený za prezidenta v roku 2017 aj 2022, oznámil, že 27. septembra odstúpi z funkcie, aby mohol viesť kampaň svojej strany, čím naznačil ambíciu prevziať premiérsku funkciu.


Zdroj: SITA.sk - Hlavným súperom Vučića v predčasných voľbách budú študenti. Ten ich obviňuje z revolúcie financovanej zahraničím © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska basketbalová liga Parlamentné voľby v Srbsku Predčasné parlamentné voľby Predčasné voľby protikorupčné hnutie Srbský prezident Volebná kandidátka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini dostal návrh na Tarabovo odvolanie, zaoberať sa ním bude po návrate z USA – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prvú schôdzu parlamentu sa po letnej prestávke podarilo otvoriť, prezentovalo sa 77 poslancov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 