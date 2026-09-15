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15. septembra 2026

Prezident Pellegrini dostal návrh na Tarabovo odvolanie, zaoberať sa ním bude po návrate z USA – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Štátny tajomník zahraničná pracovná cesta

Podľa jeho slov mu bol Ficom návrh doručený na základe koaličných dohôd a na základe rozhodnutia jedného z koaličných partnerov. Prezident



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taraba 1 15.9.2026 (SITA.sk) - Podľa jeho slov mu bol Ficom návrh doručený na základe koaličných dohôd a na základe rozhodnutia jedného z koaličných partnerov.


Prezident Peter Pellegrini sa bude odvolaním ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nom. SNS) z funkcie zaoberať po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických. Ako uviedol vo videu na sociálnej sieti, k tomuto rozhodnutiu došlo po dohode s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).

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Hlava štátu uviedla, že od predsedu vlády 15. septembra dostala návrh na Tarabovo odvolanie. Podľa jeho slov mu bol Ficom návrh doručený na základe koaličných dohôd a na základe rozhodnutia jedného z koaličných partnerov.

Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám, a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu," uzavrel Pellegrini.


Na Tarabov odchod z ministerskej funkcie už istý čas vyzývajú predstavitelia Slovenskej národnej strany, ktorá ho do funkcie nominovala. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra, neskôr prišli národniari s tým, že chcú jeho odchod do 15. septembra. Počas leta predseda SNS Andrej Danko v jednej z víkendových politických relácií avizoval, že v prípade Tarabovho odchodu bude kandidátom národniarov na post šéfa envirorezortu terajší štátny tajomník Filip Kuffa.




Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini dostal návrh na Tarabovo odvolanie, zaoberať sa ním bude po návrate z USA – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra Premiér Slovenskej republiky Prezident SR Štátny tajomník zahraničná pracovná cesta
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