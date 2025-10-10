Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. októbra 2025

V centre Prahy vypadol prúd, ľudia zostali uväznení v električkách


Tagy: Praha výpadok prúdu

Centrum Prahy v piatok predpoludním zasiahol výpadok prúdu. Ulicami zneli alarmy a ľudia uviazli v električkách. Výpadok spôsobila technická porucha v rozvodni. Informuje o tom spravodajský web



Zdieľať
gettyimages 2192679787 676x451 10.10.2025 (SITA.sk) - Centrum Prahy v piatok predpoludním zasiahol výpadok prúdu. Ulicami zneli alarmy a ľudia uviazli v električkách. Výpadok spôsobila technická porucha v rozvodni. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.


Bez elektriny zostalo Václavské námestie a jeho okolie, ale aj časť pražských štvrtí Nusle a Vinohrady. „Ľudia sú zaseknutí v električkách, všade z domov znejú alarmy,“ povedala pre TN.cz žena, ktorá práve bola na Václavskom námestí. Výpadok postihol napríklad aj Národnú triedu. Tam nebola elektrina napríklad v obchodnom dome Quadrio.

Výpadok potvrdil aj hovorca spoločnosti Pražská energetika (PRE) Petr Holubec. „Nastala menšia technická porucha v rozvodni Praha-stred. Počas niekoľkých minút sa to napravilo," dodal hovorca krátko pred 12. hodinou. Firma PRE na svojej internetovej stránke napísala, že dodávky elektriny obnoví do 13:30.


Zdroj: SITA.sk - V centre Prahy vypadol prúd, ľudia zostali uväznení v električkách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Praha výpadok prúdu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlina by šiel radšej do vlády s Matovičom ako s Hlasom. A to som bol s ním tri dni v karavane, priznal – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Šimečka je v štátnom prieskume dôveryhodnosti tretí, Fico a Pellegrini sú obľúbení najmä u starších

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 