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27. júla 2026
Hlina: Je prejavom neúcty k voličom, že poslanci odišli na letnú pauzu napriek tomu, že si neurobili svoju prácu – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Hlina kritizuje dlhú prestávku parlamentu. Dlhá letná prestávka parlamentu napriek stovkám neprerokovaných bodov je podľa poslanca
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27.7.2026 (SITA.sk) - Hlina kritizuje dlhú prestávku parlamentu.
Dlhá letná prestávka parlamentu napriek stovkám neprerokovaných bodov je podľa poslanca Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojza Hlinu prejavom neúcty k voličom aj samotnej práci poslancov. V rozhovore pre SITA kritizoval, že parlament odložil veľkú časť programu na september.
„Nemáte porobené a idete na dovolenku. Však porob si a choď si na dovolenku. Ale keď nemáš porobené, tak nechoď. Ja som v tomto stará škola,“ vyhlásil. Dodal, že odkladanie viac než 100 bodov programu predstavuje jednoducho neodvedenú prácu.
Tendenciou aktuálneho parlamentu je podľa neho zasadať čo najmenej a rozprávať sa čo najmenej. Podľa neho je zjavné, že koalícia sa snaží rokovania národnej rady čo najviac obmedziť.
„Parlament je pre nich ohrozenie. Keď máte moc postavenú na hlasoch troch poslancov, tak si sakramentsky dávate pozor. Jasné, že tendencia Roberta Fica je rokovať čo najmenej a čo najkratšie,“ uviedol Hlina. Otázka podľa neho je, kedy to začne ľuďom vadiť. „Opozícii to vadí, veď aj protestujeme,“ podotkol poslanec za SaS.
Hlina upozornil, že nejde len o množstvo neprerokovaných návrhov, ale aj o oslabovanie samotnej úlohy parlamentu. „Parlament je od slova parlare – rozprávať. To je prostriedok, ako sa vyhnúť vojne. Kedysi sa išlo bojovať, potom sa ľudia dohodli, že má zmysel sa najskôr porozprávať. A teraz je tendencia eliminovať to rozprávanie aj pod rúškom toho, že ide o táraniny,“ povedal. Podľa neho je chybou označovať parlamentnú diskusiu za zbytočné rečnenie len preto, že niektoré vystúpenia sú slabšie.
„Áno, keď niektorý poslanec ide k rečníckemu pultu, tak si treba trhať vlasy. Ale v tom je tá demokracia čarovná. Treba si ho vypočuť, lebo niekto mu tú dôveru dal,“ dodal. Poslanec za SaS zároveň pripomenul, že parlament je obrazom spoločnosti. „Slovenský parlament nie je náhodne vygenerovaných 150 ľudí. To je obraz našej spoločnosti,“ skonštatoval.
Národná rada SR ukončila svoju poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou 17. júna, 18. júna sa ešte konala mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde a poslanci sa do rokovacej sály vrátia až 15. septembra. Napriek tomu, že majú tri mesiace bez riadneho rokovania pléna, na stole zostáva množstvo neprerokovaných tém.
Príkladom odsúvaných bodov programu je Správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti v SR za rok 2024. Parlament sa ňou mal zaoberať ešte minulý rok, no ani po viac než roku sa nedostala na rokovanie pléna.
Zdroj: SITA.sk - Hlina: Je prejavom neúcty k voličom, že poslanci odišli na letnú pauzu napriek tomu, že si neurobili svoju prácu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dlhá letná prestávka parlamentu napriek stovkám neprerokovaných bodov je podľa poslanca Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojza Hlinu prejavom neúcty k voličom aj samotnej práci poslancov. V rozhovore pre SITA kritizoval, že parlament odložil veľkú časť programu na september.
„Nemáte porobené a idete na dovolenku. Však porob si a choď si na dovolenku. Ale keď nemáš porobené, tak nechoď. Ja som v tomto stará škola,“ vyhlásil. Dodal, že odkladanie viac než 100 bodov programu predstavuje jednoducho neodvedenú prácu.
Koalícia sa snaží obmedziť rokovania
Tendenciou aktuálneho parlamentu je podľa neho zasadať čo najmenej a rozprávať sa čo najmenej. Podľa neho je zjavné, že koalícia sa snaží rokovania národnej rady čo najviac obmedziť.
„Parlament je pre nich ohrozenie. Keď máte moc postavenú na hlasoch troch poslancov, tak si sakramentsky dávate pozor. Jasné, že tendencia Roberta Fica je rokovať čo najmenej a čo najkratšie,“ uviedol Hlina. Otázka podľa neho je, kedy to začne ľuďom vadiť. „Opozícii to vadí, veď aj protestujeme,“ podotkol poslanec za SaS.
Hlina upozornil, že nejde len o množstvo neprerokovaných návrhov, ale aj o oslabovanie samotnej úlohy parlamentu. „Parlament je od slova parlare – rozprávať. To je prostriedok, ako sa vyhnúť vojne. Kedysi sa išlo bojovať, potom sa ľudia dohodli, že má zmysel sa najskôr porozprávať. A teraz je tendencia eliminovať to rozprávanie aj pod rúškom toho, že ide o táraniny,“ povedal. Podľa neho je chybou označovať parlamentnú diskusiu za zbytočné rečnenie len preto, že niektoré vystúpenia sú slabšie.
Na prerokovanie čakajú desiatky tém
„Áno, keď niektorý poslanec ide k rečníckemu pultu, tak si treba trhať vlasy. Ale v tom je tá demokracia čarovná. Treba si ho vypočuť, lebo niekto mu tú dôveru dal,“ dodal. Poslanec za SaS zároveň pripomenul, že parlament je obrazom spoločnosti. „Slovenský parlament nie je náhodne vygenerovaných 150 ľudí. To je obraz našej spoločnosti,“ skonštatoval.
Národná rada SR ukončila svoju poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou 17. júna, 18. júna sa ešte konala mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde a poslanci sa do rokovacej sály vrátia až 15. septembra. Napriek tomu, že majú tri mesiace bez riadneho rokovania pléna, na stole zostáva množstvo neprerokovaných tém.
Príkladom odsúvaných bodov programu je Správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti v SR za rok 2024. Parlament sa ňou mal zaoberať ešte minulý rok, no ani po viac než roku sa nedostala na rokovanie pléna.
>>>> Celý rozhovor s Alojzom Hlinom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Hlina: Je prejavom neúcty k voličom, že poslanci odišli na letnú pauzu napriek tomu, že si neurobili svoju prácu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza Opozícia Premiér Slovenskej republiky
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