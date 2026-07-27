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27. júla 2026

Krádeže áut v Košiciach vyriešila rozsiahla policajná akcia, zadržali podozrivých cudzincov – VIDEO


Tagy: Autá Košická krajská polícia Košická polícia Krádež auta Krádeže Obvinenie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice Policajná akcia Polícia Prevencia Zlodeji

Policajti v Košiciach počas víkendu zadržali páchateľov krádeží áut vďaka uzavretiu výjazdov z mesta, zatkli aj vodiča odcudzeného vozidla. Policajti počas uplynulého víkendu vykonali rozsiahlu ...



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auto kradez 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Policajti v Košiciach počas víkendu zadržali páchateľov krádeží áut vďaka uzavretiu výjazdov z mesta, zatkli aj vodiča odcudzeného vozidla.


Policajti počas uplynulého víkendu vykonali rozsiahlu policajnú akciu v Košiciach. Ako informovalo oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, akcia bola vyústením informácií, ktoré policajti nazhromaždili dôsledným vyhodnocovaním a analyzovaním, v kombinácii so získanými poznatkami.

Poškodené vozidlá rovnakej značky boli indíciou


Keď sa v priebehu piatku našli v Košiciach dve vozidlá konkrétnej značky poškodené rovnakým spôsobom, bolo jasné, že neznámy páchateľ alebo páchatelia si ich „pripravili“ na to, aby podľa získaných indícií mohli opustiť územie Slovenska. Keďže v poslednom období zaznamenali policajti v Košickom kraji zvýšený počet poškodených alebo odcudzených vozidiel konkrétnej značky, bolo nevyhnutné začať okamžite konať,“ uviedlo KR PZ v Košiciach. Policajti z útvarov v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach teda v spolupráci s kolegami z útvarov KR PZ naplánovali akciu, ktorej zmysel sa potvrdil hneď v ten večer.

V piatok 24. júla podvečer policajti spozorovali vozidlo s cudzími štátnymi poznávacími značkami v košickej mestskej časti Staré Mesto. Vo vozidle boli štyri osoby, pričom dve z nich boli v pátraní. „Košickí kriminalisti, policajti poriadkovej i dopravnej polície, aj PMJ-čkári sa však s takýmto výsledkom neuspokojili, pretože bol predpoklad, že toto nie sú jediné osoby, ktoré v Košickom kraji „šarapatia“,“ uviedli z krajského policajného oddelenia komunikácie a prevencie.

Vyšetrovateľ obvinil vodiča z prečinu krádeže


Policajti počas piatkovej noci obsadili výjazdy z mesta Košice, no nešlo len o ďalšiu preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na odhalenie vodičov pod vplyvom alkoholu či omamných látok a kontroly náhodne vybratých a zastavených vodičov. Policajti sa sústredili na niečo úplne iné. „A tak sa do pasce dostal aj vodič cudzej štátnej príslušnosti, ktorý už v kolóne zastavovaných vozidiel nemal kam ujsť. Nielenže sedel vo vozidle konkrétnej značky, na ktorú bola upriamená naša pozornosť, vozidlo malo navyše poškodenú aj jednu zo sklenených výplní,” priblížilo KR PZ v Košiciach.

Dodalo, že majiteľovi vozidla sa nechcelo veriť, že vozidlo zastavené na výjazde z mesta je jeho. Auto rovnakej značky mu totiž ukradli už pred mesiacom, bol teda presvedčený, že polícia ho informuje o ňom. „Chcel nás presvedčiť, že sa mýlime, no nakoniec pochopil, že sa mýli on, a že sa stal obeťou krádeže už druhého svojho vozidla rovnakej značky. Nebyť okamžitej reakcie zo strany košických policajtov, počet odcudzených vozidiel konkrétnej značky mohol opäť stúpnuť,” doplnilo KR PZ. Vodiča odcudzeného vozidla policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky eskortovali a príslušné oddelenie, vyšetrovateľ ho po vykonaní potrebných úkonov obvinil z prečinu krádeže.

Víkendovou akciou však v boji voči cudzincom, ktorí chodia do Košického kraja kradnúť autá, nekončíme! Zároveň sa však obraciame aj na širokú verejnosť – v prípade, ak spozorujete v okolí zaparkovaných vozidiel podozrivý pohyb neznámych osôb, kontaktujte políciu na známom bezplatnom telefónnom čísle 158,” uzatvára KR PZ v Košiciach.


Zdroj: SITA.sk - Krádeže áut v Košiciach vyriešila rozsiahla policajná akcia, zadržali podozrivých cudzincov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autá Košická krajská polícia Košická polícia Krádež auta Krádeže Obvinenie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice Policajná akcia Polícia Prevencia Zlodeji
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