 24hod.sk    Šport

16. augusta 2025

Zapletalová v Chorzówe druhá za Bolovou v národnom rekorde 53,58


Tagy: Emma Zapletalová

Zapletalová sa postarala o ôsme pódiové umiestnenie pre Slovensko v najprestížnejšom atletickom seriáli.



Zapletalová v Chorzówe druhá za Bolovou v národnom rekorde 53,58

Slovenská atlétka Emma Zapletalová zlepšila národný rekord v behu na 400 m prekážok. Na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe dobehla druhá v čase 53,58 s. Zdolala ju iba Holanďanka Femke Bolová, ktorá zabehla svetový výkon roka 51,91 s.


Zapletalová sa postarala o ôsme pódiové umiestnenie pre Slovensko v najprestížnejšom atletickom seriáli. Jedno z doterajších mala na konte práve ona, keď druhú priečku obsadila aj v júni v Osle. V Chorzówe nastúpila v tretej dráhe a predviedla výborný finiš, o šesť stotín sekundy zdolala tretiu Američanku Jasmine Jonesovú. Druhýkrát v kariére sa dostala pod 54 sekúnd, prvýkrát to bolo pred týždňom na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici, keď zvíťazila výkonom 53,75 s.

Diamantová liga - míting v Chorzówe:

Ženy

400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,91 - svetový výkon roka, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,58, 3. Jasmine Jonesová (USA) 53,64


Tagy: Emma Zapletalová
nasledujúci článok >>
Sobolenková s Gauffovou vypadli v Cincinnati, Alcaraz postúpil do semifinále
<< predchádzajúci článok
Hlinka Gretzky Cup 2025: Slováci sú po prehre 2:5 s Českom na konečnom šiestom mieste

