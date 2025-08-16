|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leonard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. augusta 2025
Zapletalová v Chorzówe druhá za Bolovou v národnom rekorde 53,58
Tagy: Emma Zapletalová
Zapletalová sa postarala o ôsme pódiové umiestnenie pre Slovensko v najprestížnejšom atletickom seriáli.
Zdieľať
Slovenská atlétka Emma Zapletalová zlepšila národný rekord v behu na 400 m prekážok. Na mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe dobehla druhá v čase 53,58 s. Zdolala ju iba Holanďanka Femke Bolová, ktorá zabehla svetový výkon roka 51,91 s.
Zapletalová sa postarala o ôsme pódiové umiestnenie pre Slovensko v najprestížnejšom atletickom seriáli. Jedno z doterajších mala na konte práve ona, keď druhú priečku obsadila aj v júni v Osle. V Chorzówe nastúpila v tretej dráhe a predviedla výborný finiš, o šesť stotín sekundy zdolala tretiu Američanku Jasmine Jonesovú. Druhýkrát v kariére sa dostala pod 54 sekúnd, prvýkrát to bolo pred týždňom na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici, keď zvíťazila výkonom 53,75 s.
Diamantová liga - míting v Chorzówe:
Ženy
400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,91 - svetový výkon roka, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,58, 3. Jasmine Jonesová (USA) 53,64
Tagy: Emma Zapletalová
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sobolenková s Gauffovou vypadli v Cincinnati, Alcaraz postúpil do semifinále
Sobolenková s Gauffovou vypadli v Cincinnati, Alcaraz postúpil do semifinále
<< predchádzajúci článok
Hlinka Gretzky Cup 2025: Slováci sú po prehre 2:5 s Českom na konečnom šiestom mieste
Hlinka Gretzky Cup 2025: Slováci sú po prehre 2:5 s Českom na konečnom šiestom mieste