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 24hod.sk    Šport

03. augusta 2026

Hlinka Gretzky Cup predstaví novú generáciu talentov. Slovákov preveria hviezdy budúceho draftu NHL


Tagy: Hlinka Gretzky Cup Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov

Slovensko vstupuje do turnaja bez jedného zo svojich najväčších talentov Timothyho Kazdu, ktorý na podujatí štartoval už vlani. Odborníci však upozorňujú, že slovenské výbery bývajú na Hlinka Gretzky Cupe ...



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slovaci 3.8.2026 (SITA.sk) - Slovensko vstupuje do turnaja bez jedného zo svojich najväčších talentov Timothyho Kazdu, ktorý na podujatí štartoval už vlani. Odborníci však upozorňujú, že slovenské výbery bývajú na Hlinka Gretzky Cupe tradične nepríjemným súperom aj pre najväčších favoritov.


Pre hokejových skautov NHL patrí Hlinka Gretzky Cup každoročne medzi najsledovanejšie mládežnícke podujatia. Prestížny turnaj hráčov do 18 rokov, ktorého väčšinu ročníkov spoluorganizovali Česko a Slovensko, totiž tradične otvára nový skautský cyklus pred nasledujúcim draftom NHL a na jednom ľade sa pravidelne predstavia budúce hviezdy svetového hokeja.

Po minuloročnom turnaji v Brne a Trenčíne sa podujatie opäť presunulo do Kanady. Tohtoročný turnaj sa uskutoční od 3. do 9. augusta v Edmontone, ktorý bude hostiť osem tradičných hokejových veľmocí - Kanadu, USA, Švédsko, Fínsko, Česko, Slovensko, Švajčiarsko a Nemecko.

Zo slovenského pohľadu bude turnaj mimoriadne náročný. Zverenci trénera budú v základnej A-skupine čeliť domácemu favoritovi Kanade, silnému Švédsku i Švajčiarsku. Už prípravný duel proti obhajcovi titulu z USA naznačil, aká vysoká úroveň čaká slovenský tím. Američania zvíťazili 4:2, keď oba góly Slovenska strelil Miroslav Kalousek.

Najväčším favoritom turnaja je opäť Kanada, ktorá od roku 2008 triumfovala až trinásťkrát. Domáci prichádzajú s mimoriadne silným výberom na čele s kapitánom Landonom Dupontom, ktorého odborníci už teraz označujú za hlavného kandidáta na post draftovej jednotky NHL v roku 2027. Veľkú pozornosť budú pútať aj útočníci Alexis Joseph či Brock England, ktorí patria medzi najväčšie ofenzívne talenty svojej vekovej kategórie.

Silnú konkurenciu by mali Kanaďanom predstavovať predovšetkým Švédi. Skauti budú podrobne sledovať najmä Milana Sundströma, ktorého prirovnávajú k ďalšiemu švédskemu klenotu Leovi Carlssonovi. Fínsko bude stáť predovšetkým na univerzálnom útočníkovi Lucovi Santalovi, zatiaľ čo švajčiarske nádeje reprezentuje Jonah Neuenschwander, ktorý by sa podľa odborníkov mohol stať najvyššie draftovaným Švajčiarom od čias Nica Hischiera. V drese Nemecka bude patriť medzi lídrov Max Calce, ktorý už nazbieral skúsenosti aj v najvyššej domácej súťaži DEL.

Slovensko vstupuje do turnaja bez jedného zo svojich najväčších talentov Timothyho Kazdu, ktorý na podujatí štartoval už vlani. Odborníci však upozorňujú, že slovenské výbery bývajú na Hlinka Gretzky Cupe tradične nepríjemným súperom aj pre najväčších favoritov. Práve schopnosť odohrať vyrovnané zápasy proti hokejovým veľmociam patrí podľa skautov medzi charakteristické črty slovenských tímov.

Vlani obsadili slovenskí reprezentanti konečné šieste miesto po prehre s Českom 2:5 v zápase o piate miesto. Obhajcom prvenstva sú Spojené štáty americké, ktoré vo finále zdolali Švédsko 5:3.

Turnaj sa hrá v krátkom formáte, ktorý prakticky neumožňuje zaváhania. Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále len dve najlepšie mužstvá, pričom rozhodovať môže každý bod aj každý gól. Aj preto patrí Hlinka Gretzky Cup medzi podujatia, na ktorých sa často rodia budúce hviezdy NHL ešte predtým, než sa stanú známymi širokej hokejovej verejnosti.


Zdroj: SITA.sk - Hlinka Gretzky Cup predstaví novú generáciu talentov. Slovákov preveria hviezdy budúceho draftu NHL © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hlinka Gretzky Cup Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov
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