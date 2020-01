Hlivák navrhuje odvolať Bugalu z postu podpredsedu úradu pre verejné obstarávanie

Bol jediným konateľom

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák navrhuje vláde odvolať svojho podpredsedu Juraja Bugalu . Zdôvodňuje to nezlučiteľnosťou jeho konania s touto funkciou, pričom predtým ho vyzýval odstúpiť, no ten to odmietol.Okresný súd Žilina totiž rozhodol o uložení pokuty za porušenie nestrannosti pri zápise firiem do registra partnerov verejného sektora v ôsmich konaniach, kde vystupovala ako oprávnená osoba Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.Ako vyplýva z návrhu na odvolanie podpredsedu úradu, Bugala bol v tom čase jej jediným konateľom (stále je jedným z troch spoločníkov). Dotknuté výroky vo všetkých ôsmich rozhodnutiach sú právoplatné, tvrdí úrad s tým, že právoplatnosť nadobudli postupne od 26. augusta do 19. septembra 2019.Vláda na návrh Hliváka vymenovala Bugalu za podpredsedu ÚVO 5. septembra 2018, zodpovedá za prípravu profesionalizácie verejného obstarávania. Bugala pred nástupom na post podpredsedu úradu 21. augusta 2018 poskytol záväzné vyhlásenie v reakcii na medializované informácie o jeho osobe v čase uchádzania sa o túto funkciu."Vyhlasujem, že naša advokátska kancelária postupovala striktne v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a v prípade, ak sa preukáže, že by som nepostupoval nestranne, som pripravený vzdať sa akejkoľvek verejnej funkcie," zaviazal sa vtedy Bugala. Napriek rozhodnutiam súdu tak doteraz neurobil.Predseda ÚVO sa oboznámil s rozhodnutiami Okresného súdu Žilina vlani 20. decembra a v ten istý deň vyzval Bugalu, aby splnil svoj záväzok v súlade s vyhlásením a vzdal sa funkcie podpredsedu."Pán Bugala nesplnil svoj záväzok obsiahnutý vo vyhlásení a nevyvodil zodpovednosť vo vzťahu k funkcii podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Na tieto závažné skutočnosti, ktoré môžu mať vysoko negatívny vplyv najmä na dôveryhodnosť a odbornosť a vnímanie úradu v očiach hospodárskych subjektov, ale tiež širokej odbornej a laickej verejnosti, je nevyhnutné reagovať," uviedol Hlivák.Predseda úradu má za to, že sú naplnené dôvody pre odvolanie podpredsedu. Podľa návrhu je zrejmé, že Bugala v zmysle ôsmich rozhodnutí súdu v čase pred nástupom do funkcie na úrade konal v rozpore so zákonom o registri partnerov verejného sektora, v čase nástupu do funkcie vedome uviedol nepravdu o zákonnosti svojho konania v súvislosti so zápisom do registra.Po nástupe do funkcie napriek zisteniam vyplývajúcim z právoplatných výrokov súdu a svojmu záväzku z vyhlásenia nevyvodil zodpovednosť a nevzdal sa postu podpredsedu úradu.Bugala v utorok písomne zareagoval, že voči všetkým rozhodnutiam Okresného súdu Žilina boli riadne v lehote podané odvolania, o ktorých doposiaľ odvolací súd nerozhodol, a tak nemôžu byť právoplatné a vykonateľné.Uvedený súd na svojej stránke pri týchto rozhodnutiach uvádza, že sú právoplatné a vykonateľné. Podpredseda ÚVO to označil za nezákonný postup, má podozrenie zo spáchania trestného činu a minulý týždeň podal trestné oznámenie. Návrh predsedu úradu na svoje odvolanie podľa Bugalu vychádza z fiktívnych právnych konštrukcií, ktoré nemajú oporu v zákone."V súčasnosti nie je naplnený ani jeden dôvod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého by mohlo dôjsť k môjmu odvolaniu z funkcie podpredsedu ÚVO vládou. Preto uvedený postup môže vzbudiť dojem (a v odbornej verejnosti sa už tieto názory objavujú), že je to snaha predsedu ÚVO, aby na úrade ostala vo vedení len jedna osoba," myslí si Bugala.Zároveň upozornil, že Rada ÚVO ako odvolací orgán má v súčasnosti obsadených šesť z deviatich pozícií. Vláda doteraz nevymenovala ďalších dvoch členov rady ani druhého podpredsedu úradu, ktorého doteraz nenavrhol predseda úradu."Následne po mojom ukončení funkcie podpredsedu ÚVO je tu riziko znefunkčnenia odvolacieho orgánu, ako aj reálna možnosť, že predseda ÚVO (ako predstaviteľ prvostupňového orgánu a zároveň aj člen odvolacieho orgánu) bude môcť blokovať sám rozhodnutie odvolacieho orgánu," uviedol Bugala. Po jeho odvolaní by mala rada päť členov, pričom na prijatie jej rozhodnutia je potrebných päť hlasov.