Súd v kauze vraždy Kuciaka (2. deň): Kušnírová je to politická vražda a spomenula Kočnerov telefonát, vypovedať bude aj Andruskó (foto)

Súd vypočúva ďalších svedkov, prvou bola Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny. Na začiatku sa obžalovaných opýtala, kto im dal právo siahnuť na život Jána a Martiny. „Od prvej minúty som tvrdila, že je to politická vražda,“ povedala s tým, že príčinou boli „špinavé peniaze a praktiky“ obžalovaných.

Obžalovaná Zsuzsová sa Kušnírovej v tejto súvislosti opýtala, na základe akých dôkazov konštatuje, že je vinná za smrť jej dcéry. „Tu sme preto, aby sa to dokázalo,“ odpovedala Kušnírová s tým, že dôkazy sú v spise a Zsuzsová by nesedela na súde, keby s vecou nič nemala.

Kušnírova „nechcela“ stresovať

Pokiaľ ide o samotný skutok, Kušnírová podľa vlastných slov kontaktovala Martinu naposledy v inkriminovaný deň 21. februára 2018 (streda) poobede. Vo večerných hodinách už mladý pár nedvíhal telefón. Následne sa im snažila dovolať vo štvrtok, v piatok a v sobotu, ako však povedala „nechcela stresovať“.

Políciu následne kontaktoval v nedeľu, pričom prvý krát ju „odbili“ s tým, že mladí ľudia sa nemusia pravidelne hlásiť. Následne jej však volali, aby im poskytla popis a telefónne čísla Jána a Martiny. Zároveň kontaktovala svoju neter z Vrábeľ, aby sa išla pozrieť do Veľkej Mače, kde dvojica bývala. Následne sa dozvedela, čo sa stalo.

Kočnerov telefonát Kuciakovi

Ján a Martina boli podľa Kušnírovej spolu asi päť rokov, pričom Kuciaka označila za inteligentného a pracovitého. Podľa vlastných slov sa zaujímala o kauzy, o ktorých písal, vrátane káuz Mariana Kočnera. Kuciak jej na jeseň 2017 spomínal aj telefonát od Kočnerov, pre ktorý podal trestné oznámenie.

Kočner v medializovanej nahrávke Kuciakovi povedal, že sa bude zaujímať o jeho príbuzných a hľadať na nich „závadné“ skutočnosti. Na upozornenia, aby si dával pozor, podľa nej Kuciak zvykol odpovedať „nie sme v Amerike“ alebo „čo mi môžu urobiť“.

Zároveň povedal, že niekto o podvodoch Mariana K. písať musí. „Stále hovoril, že vidí, čo sa deje. Nedal si povedať,“ uviedla Kušnírová. Zároveň Mariana K.na súde odmietla oslovovať pán.

Jozef Kuciak st. čítal synove články

Jozef Kuciak st., otec zavraždeného novinára, vo výpovedi uviedol, že prvé, čo rodine v súvislosti s vraždou napadlo, bolo, že za vraždou je Kočner a dodal, že táto predtucha sa napokon aj potvrdila. Ďalej uviedol, že dovtedy by si nebol myslel, že sa niečo také môže na Slovensku stať.

Syn rodine podľa Jozefa st. na jeseň púšťal nahrávku telefonátu s Kočnerom, v ktorej mu obžalovaný avizoval, že bude na jeho rodinných príslušníkov „hľadať špinu“.

Zľava: Matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová a rodičia Jána, Jozef Kuciak a Jana Kuciaková pred začiatkom hlavného pojednávania s Tomášom Sz., Miroslavom M., Alenou Zs. a Marianom K. v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Pezinok, 13. jnauár 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel

Trestné oznámenie v tejto veci podľa otca zavraždeného podal Ján na základe rád svojich kolegov, pretože sám v tom nevidel význam. „Aj to sa potvrdilo,“ uviedol Jozef Kuciak st., mysliac tým najmä na skutočnosť, že oznámenie bolo zakrátko odmietnuté.

Jozef Kuciak st. hodnotí svoj vzťah so synom ako veľmi dobrý, aj keď niekedy mávali „priateľské hádky“, keďže on sa cítil byť sociálnym demokratom, a preto podporoval stranu Smer-SD. Synove články však čítal. „Povedal mi, že to má všetko overené a čerpá len z verejne dostupných zdrojov,“ zdôraznil Jozef st. s tým, že Ján bol pokojný a nekonfliktný človek.

Vypovedať bude aj Andruskó

To, že rodina mala od začiatku podozrenie, že za vraždou môže byť Marian K., potvrdil aj brat zavraždeného novinára Jozef Kuciak ml.

Väčšina článkov jeho brata bola totiž venovaná kauzám obžalovaného. Po vyhrážkach zo strany Mariana K. sa podľa vlastných slov o brata bál. „Že niekto taký, kto je na mafiánskych zoznamoch, sa zaujíma o brata, to je niečo hrozné,“ konštatoval a dodal, že Ján, paradoxne, rodinu upokojoval. „Keby sa však nebál, asi by nepodával trestné oznámenie,“ dodal Jozef ml.

Pred súdom mala v tomto prípade vypovedať aj matka Jána Kuciaka. Z dôvodu rečovej vady, ktorou trpí, sa však nakoniec čítala výpoveď Jany Kuciakovej z prípravného konania.

V poobedňajších hodinách má vypovedať aj Zoltán Andruskó, ktorý priznal účasť na dvojnásobnej vražde. Súd mu za to v rámci dohody o vine a treste uložil trest 15 rokov väzenia v ústave zo stredným stupňom stráženia.

Na pojednávaní sú prítomní všetci obžalovaní s výnimkou Miroslava Marčeka, ktorý na pondelkovom pojednávaní priznal svoju vinu a zároveň súd požiadal o konanie v neprítomnosti.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.