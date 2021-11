Nemecký horolezec zmizol bez stopy v Skalnatých vrchoch, jeho pozostatky sa našli takmer po 40 rokoch

Skalnaté

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Kostrové pozostatky nájdené v národnom parkuvrchy v americkom Colorade pravdepodobne patria mužovi z niekdajšieho Západného Nemecka, ktorý v oblasti zmizol pred takmer 40 rokmi. Informovali o tom predstavitelia parku.Rudi Moder bol skúsený 27-ročný horolezec, ktorý žil vo Fort Collins neďaleko Denveru. Na exkurziu cez priesmyk Thunder Pass sa vydal 13. februára 1983, jeho spolubývajúci nahlásil jeho zmiznutie 19. februára.Nasledujúci deň po ňom začali pátrať, no viac ako 30 centimetrov čerstvého snehu znemožnilo nájsť nejaké stopy.Jediné, čo počas štvordňového pátrania našli, bola skrýša s jedlom patriaca Moderovi pri ústí kaňonu a neďaleká jaskyňa so spacím vakom a ďalšou Moderovou výbavou.Do pátrania sa zapojili tímy na lyžiach a snežniciach, pes vycvičený na vyhľadávanie ľudí v lavínach a helikoptéra. Na jar a v lete sa uskutočnili ďalšie prehliadky.Až v auguste minulého roka našiel turista ľudské pozostatky v oblasti Skeleton Gulch.Predstavitelia parku tvrdia, že v tom čase nebolo možné dokončiť dôkladné vyšetrovanie, pretože museli presunúť kapacity na boj proti dvom rozsiahlym lesným požiarom, a sneh potom zasypal oblasť vo vysokej nadmorskej výške.Toto leto sa predstavitelia parku vrátili do oblasti a našli lyže, palice, topánky a ďalšie osobné veci, o ktorých sa predpokladá, že patrili Moderovi.Koroner v Grand County sa pokúsil potvrdiť totožnosť pozostatkov prostredníctvom zubných záznamov, ale výsledky boli nepresvedčivé.Napriek tomu predstavitelia parku tvrdia, že považujú prípad za uzavretý a spolupracujú s nemeckou vládou na repatriácii pozostatkov.