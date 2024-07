Hnačka na dovolenke? Zabudnite na paniku, máme riešenie!

Najlepšou ochranou pred hnačkou na cestách je prevencia. Ako na ňu?

Dodržiavajte tieto jednoduché tipy:



Pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou je kľúčové.



Nekonzumujte pouličné jedlo a neznáme potraviny. Nikdy s istotou neviete, v akých hygienických podmienkach boli pripravené alebo či obsahujú čerstvé a nezávadné suroviny.



Vyhýbajte sa konzumácii miestnej vode, môže obsahovať baktérie a parazity. Pite buď len balenú vodu alebo tú, ktorú ste si sami prevarili.



Uprednostňujte ľahké a ľahko stráviteľné jedlá, ako je ryža, banány a toasty. Vyhnite sa mastným, koreneným a pikantným jedlám, ktoré by mohli podráždiť tráviaci systém a pokaziť vašu dovolenku.



Čo robiť, ak sa hnačka predsa len objaví?

Na trhu existuje množstvo prípravkov proti hnačke. Ako sa v nich orientovať?



znižuje prejavy hnačky, teda častú a vodnatú stolicu



vyrieši príčinu hnačky, teda neutralizuje zápal



účinkuje v priebehu 12 hodín.



Nezabudnite si Tasectan pribaliť do kufra na cesty

10.7.2024 (SITA.sk) - Hnačka je bežným nepríjemným problémom, s ktorým sa stretáva mnoho cestovateľov. Dokáže pokaziť plány a priniesť značné nepohodlie. Preto je dôležité vedieť, ako sa jej vyhnúť a ako ju v prípade potreby riešiť.Tu je dobré spozornieť. Niektoré prípravky proti hnačke sľubujú účinok do niekoľkých minút. Ale vedzte, je to len ako keby ste zátkovali fľašu s bublinkami a zatriasli ňou. Prejavy vám ustúpia, ale problém ostáva v tele a stupňuje sa nápor na náš imunitný systém. Dostupné prípravky sa zameriavajú na potlačenie prejavov, ako je častá a vodnatá stolica, bolesť brucha. Neriešia príčinu – zápal v čreve, ktorý vznikol ako imunitná odpoveď nášho organizmu na pôsobenie vírusov, baktérii, ale aj lepku či laktózy pri potravinovej intolerancii. Všetko potrebuje svoj čas. Preto je dôležité hnačku vyriešiť komplexne.je zdravotnícka pomôcka, ktorá pôsobí komplexne:je dostupný v dvoch formách. Pre deti do 14 rokov v práškovej forme bez vône a chuti, ktorú možno primiešať do lyžičky tekutiny a pre dospelých a deti nad 14 rokov vo forme kapsúl.je vhodné mať v prípade potreby po ruke.Hoci je hnačka bežným problémom, môže viesť k vážnym komplikáciám, ako je dehydratácia, strata elektrolytov a nerovnováha v črevnej mikroflóre. Včasné riešenie je preto kľúčové pre zmiernenie príznakov a prevenciu komplikácií.V závažných prípadoch vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je hnačka silná a pretrváva viac ako 3 dni, sprevádzajú ju horúčky, krv v stolici alebo iné vážne príznaky, neváhajte vyhľadať lekársku pomoc. Lekár vám stanoví diagnózu, určí vhodnú liečbu a v prípade potreby vám poskytne intravenóznu rehydratáciu.Pred použitím zdravotníckej pomôckysi prečítajte informáciu pre používateľa. TAS-SK-052024-320