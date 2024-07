Politickí lídri budú diskutovať aj o budúcnosti aliancie, konferencia NATO Public Forum prinesie zaujímavé témy

Diskusie s európskymi lídrami

Spolupráca s EÚ

10.7.2024 (SITA.sk) - V americkom Washingtone D.C. sa v stredu začína konferencia NATO Public Forum, ktorá je sprievodným podujatím aktuálneho samitu aliancie.Ako informovali zástupcovia organizácie Globsec , ktorá podujatie spoluorganizuje, na konferencii môžu politickí lídri prezentovať svoje názory na kľúčové otázky o budúcnosti aliancie. Na aktuálnom ročníku sa účastníkom prihovoria dosluhujúci generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg , americký minister obrany Lloyd Austin , ale aj americký minister zahraničia Antony Blinken „Globsec prináša na NATO Public Forum niekoľkých významných predstaviteľov a panelové diskusie na zaujímavé témy. Hneď v prvý deň prinášame rozhovor vysoko postavených európskych lídrov - českého prezidenta Petra Pavla , dánsku premiérku Mette Frederiksen , estónsku premiérku Kaju Kallas spolu s americkým senátorom Jamesom Rischom – v diskusii o budúcnosti transatlantických vzťahov," povedal prezident organizácie Globsec Róbert Vass Témami diskusii na konferencii budú tiež podpora Ukrajiny alebo zvyšovanie vojenských kapacít aliancie a investícií do obrany. Taktiež sa bude diskutovať o vplyve umelej inteligencie a nových technológií na bezpečnosť a geopolitiku, či o dôležitosti spolupráce aliancie s Európskou úniou aj indo-pacifickým regiónom.Podujatie Globsec organizuje spolu s Bielym domom, vládou USA, NATO a ďalšími americkými think-tankmi ako sú Atlantic Council, Center for a New American Security, German Marshall Fund a Hudson Institute.