Hnutie OĽaNO a priatelia chce mať zástupcu v každom výbore Národnej rady SR

22.10.2023 (SITA.sk) - Hnutie OĽaNO a priatelia chce mať zástupcu v každom výbore Národnej rady (NR) SR . V diskusnej relácii televízie Ta3 V politike to povedal zvolený poslanec hnutia Michal Šipoš Doplnil, že keďže poslancov majú 16 a výborov je 19, traja poslanci hnutia by mali byť v dvoch výboroch. Samotný Šipoš by mal byť súčasťou výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.V rovnakej relácii tiež poslankyňa strany Sloboda a Solidarita Jana Bittó Cigániková avizovala, že by mala zastávať pozíciu v zdravotníckom výbore spolu so svojím straníckym kolegom Tomášom Szalayom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) avizoval pôsobenie v dvoch výboroch, a to vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, a tiež pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.