Pellegrini: Vládna koalícia nebude iniciovať referendum o vystúpení z NATO, vyrušilo ho aj pozastavenie prijímania k európskym socialistom

Odpor u samotného Pellegriniho

Pozastavenie do Strany európskych socialistov

22.10.2023 (SITA.sk) - Vládna koalícia nebude iniciovať referendum o vystúpení zo Severoatlantickej aliancie (NATO) . V diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Dodal, že by to narazilo na odpor u neho samotného, a predpokladá, že i u ďalších. Reagoval tak na vyjadrenia Rudolfa Huliaka Slovenská národná strana - SNS ), ktorý v relácii RTVS Sobotné dialógy takéto referendum avizoval.Ukotvenie v euroatlantických štruktúrach by podľa šéfa Hlasu malo byť ukotvené aj v programovom vyhlásení vlády. Pellegrini zdôraznil, že Slovensko bude chcieť byť v týchto štruktúrach aktívnym členom, ktorý sa podieľa na kreovaní ich smerovania a nie je len pasívnym príjemcom rozhodnutí.Predseda Hlasu sa spolieha na predsedu SNS Andreja Danka , že udrží stabilitu vo svojom poslaneckom klube, a tým zaistí i stabilitu vo vznikajúcej vládnej koalícii. Danko je podľa neho skúseným politikom, ktorý dokáže pracovať so svojím poslaneckým klubom.Pellegriniho vyrušilo, že jeho strane bol pozastavený proces prijímania do Strany európskych socialistov. Uviedol že, v dejinách svojho politického subjektu neeviduje, že by sa nejako spreneverili európskym hodnotám.Rozhodnutie Strany európskych socialistov považuje Pellegrini za predčasné a má v úmysle presviedčať ich, že urobili chybu. Myslí si tiež, že by si mali počkať na konkrétne aktivity vlády.Vedenie Strany európskych socialistov pred niekoľkými dňami rozhodlo o pozastavení plného členstva strany Smer-SD a aj asociovaného členstva Hlasu.Poukázalo pri tom na jasný odklon predsedu Smeru Roberta Fica od hodnôt európskych socialistov, a tiež spojenie s radikálne pravicovou Slovenskou národnou stranou (SNS).