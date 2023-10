SaS podporuje prezidentku s nevymenovaním Huliaka, Šipoš však za toxickejšiu nomináciu považuje post Kaliňáka

Huliak by nemal byť vo vládnom kabinete

Chcú do parlamentu najviac ľudí z SNS

22.10.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za správne, že prezidentka Zuzana Čaputová odmieta vymenovať Rudolfa Huliaka Slovenská národná strana-SNS ) na post ministra životného prostredia. V diskusnej relácii televízie Ta3 V politike to uviedla poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková Podľa nej nominant SNS na post šéfa envirorezortu verí rozličným konšpiráciám a poukázala i na jeho názory na zahraničnú politiku.Poznamenala však, že treba rešpektovať vôľu ľudí, ktorí Huliaka zvolili a je v poriadku, aby zastával svoj poslanecký mandát, no nemyslia si, že by mal byť súčasťou vládneho kabinetu.Bittó Cigániková je tiež toho názoru, že predseda SNS Andrej Danko sám túto nomináciu nemyslí celkom vážne, keďže podľa nej sa vyjadril, že Huliaka ponúka „v prvom kole", čo podľa nej naznačuje, že ráta s ďalšími kolami.Prezradila tiež, že poslanci Národnej rady (NR) SR dostali nominácie na posty vo výboroch a Huliak bol medzi navrhovanými členmi na post vo výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. OĽaNO a priatelia ) je toho názoru, že nominácie Huliaka a Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS na post ministerky kultúry) sú len úsilím Andreja Danka dostať z parlamentu ľudí, ktorí nie sú súčasťou SNS a presunúť ich na rôzne funkcie (za stranu bol do NR SR zvolený len samotný Danko, ostatní poslanci, ktorí sa na kandidátke SNS dostali do parlamentu sú z iných politických subjektov, pozn. SITA).Šipoš tiež tvrdí, že Danko chce dostať do parlamentu čo najviac členov SNS, pretože momentálne nemá dostatočnú kontrolu nad hlasovaním svojho poslaneckého klubu.Poznamenal ale, že za toxickejšiu považujú ministerskú nomináciu Roberta Kaliňáka Smer-SD ), ktorý bol navrhnutý na post ministra obrany.Aj Bittó Cigániková považuje Kaliňákovú prítomnosť vo vláde za riziko, napriek tomu, že už nie je trestne stíhaný. Zdôraznila ale, že rešpektujú silný mandát, ktorý Kaliňák dostal od voličstva.