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14. septembra 2026
Hnutie Slovensko iniciuje odvolávanie Šutaja Eštoka a Sakovej, dôvodom je ich celkový spôsob vládnutia – VIDEO
„Dnes predkladáme návrhy na odvolanie dvoch neschopných ministrov, ktorí sa nimi nemali nikdy stať." Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - „Dnes predkladáme návrhy na odvolanie dvoch neschopných ministrov, ktorí sa nimi nemali nikdy stať."
Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD). Predseda Národnej rady SR má od odovzdania podpisov sedem dní na zvolanie mimoriadnej schôdze. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranícke záujmy nadradené záujmom občanov.
„Dnes predkladáme návrhy na odvolanie dvoch neschopných ministrov, ktorí sa nimi nemali nikdy stať. Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovú nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na Ministerstve vnútra a Ministerstve hospodárstva ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranícke záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných ľudí,“ uviedol Šipoš. Pri ministerke Sakovej poukázal na viaceré kauzy a rozhodnutia na ministerstve hospodárstva. Spomenul nominácie v štátnej spoločnosti Energetika Slovensko, nákup podielu ČEZ v jadrovej energetike s cenovým rozdielom takmer 90 miliónov eur či zlyhanie pri nastavení adresnej energopomoci.
V súvislosti s nomináciou Martonovej do dozornej rady Šipoš hovoril o podozrení z politickej protislužby. „Nevieme, na základe akých kritérií sa táto pani Martonová stala predsedníčkou dozornej rady a kto ju vybral, preto vzniklo vážne podozrenie z politickej protislužby. Po medializácii pani Martonová odstúpila, no tým sa politická zodpovednosť ministerky Sakovej nekončí,“ uviedol. Podľa Šipoša štátne podniky nemajú byť „odkladiskom straníckych nominantov a trafík pre neúspešných kandidátov strán Hlas, Smer a SNS“.
Kritizoval aj systém energopomoci. „Výsledkom je systém, v ktorom chudobní ľudia a osamelí ľudia nárok na pomoc nemajú, zatiaľ čo poslanci, ministri a europoslanci ju získali. Toto je zle nastavený systém. Denisa Saková nezvládla personálnu politiku, ochranu ekonomických záujmov štátu ani energopomoc, preto navrhujeme, aby jej Národná rada vyslovila nedôveru,“ dodal Šipoš.
Dôvody na odvolanie ministra vnútra predstavil bývalý šéf rezortu Roman Mikulec. Hovoril o tendroch, nákupoch bezpečnostných kamier či podozreniach súvisiacich s platbami v hotovosti. „Minister má garantovať bezpečnosť a spravodlivosť, no Šutaj Eštok dokazuje pravý opak. Jeho meno sa spája s tendrami bez súťaže, predraženými zákazkami, manipuláciami, platením cash za letenky a utekaním pred verejnosťou,“ uviedol Mikulec.
Medzi kľúčové kauzy podľa Mikulca patria hasičské autá, pri ktorých podľa neho vyhrala súťaž firma bez finančnej minulosti, adresy a histórie či nákup leteniek do Abú Zabí. Pripomenul, že Šutaj Eštok zaplatil 12 500 eur v hotovosti tri dni po návrate z dovolenky. Spomenul tiež inštaláciu ruských kamier v cestnej premávke, ktoré podľa neho predstavovali bezpečnostné riziko. „Rovnako pri kauze "Kukurica 2", kde namiesto zvýšenia platov a odmien policajtom, hasičom a záchranárom chce stavať sídlo za 85 miliónov eur rozpredajom štátnych budov,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko iniciuje odvolávanie Šutaja Eštoka a Sakovej, dôvodom je ich celkový spôsob vládnutia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko spolu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami podáva návrhy na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD). Predseda Národnej rady SR má od odovzdania podpisov sedem dní na zvolanie mimoriadnej schôdze. Opozícia podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša nechce ministrov odvolať pre jedno konkrétne pochybenie, ale pre celkový spôsob vládnutia, kde sú stranícke záujmy nadradené záujmom občanov.
Nedôvera ministerke hospodárstva
„Dnes predkladáme návrhy na odvolanie dvoch neschopných ministrov, ktorí sa nimi nemali nikdy stať. Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovú nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na Ministerstve vnútra a Ministerstve hospodárstva ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranícke záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných ľudí,“ uviedol Šipoš. Pri ministerke Sakovej poukázal na viaceré kauzy a rozhodnutia na ministerstve hospodárstva. Spomenul nominácie v štátnej spoločnosti Energetika Slovensko, nákup podielu ČEZ v jadrovej energetike s cenovým rozdielom takmer 90 miliónov eur či zlyhanie pri nastavení adresnej energopomoci.
V súvislosti s nomináciou Martonovej do dozornej rady Šipoš hovoril o podozrení z politickej protislužby. „Nevieme, na základe akých kritérií sa táto pani Martonová stala predsedníčkou dozornej rady a kto ju vybral, preto vzniklo vážne podozrenie z politickej protislužby. Po medializácii pani Martonová odstúpila, no tým sa politická zodpovednosť ministerky Sakovej nekončí,“ uviedol. Podľa Šipoša štátne podniky nemajú byť „odkladiskom straníckych nominantov a trafík pre neúspešných kandidátov strán Hlas, Smer a SNS“.
Kritizoval aj systém energopomoci. „Výsledkom je systém, v ktorom chudobní ľudia a osamelí ľudia nárok na pomoc nemajú, zatiaľ čo poslanci, ministri a europoslanci ju získali. Toto je zle nastavený systém. Denisa Saková nezvládla personálnu politiku, ochranu ekonomických záujmov štátu ani energopomoc, preto navrhujeme, aby jej Národná rada vyslovila nedôveru,“ dodal Šipoš.
Kauzy ministra vnútra
Dôvody na odvolanie ministra vnútra predstavil bývalý šéf rezortu Roman Mikulec. Hovoril o tendroch, nákupoch bezpečnostných kamier či podozreniach súvisiacich s platbami v hotovosti. „Minister má garantovať bezpečnosť a spravodlivosť, no Šutaj Eštok dokazuje pravý opak. Jeho meno sa spája s tendrami bez súťaže, predraženými zákazkami, manipuláciami, platením cash za letenky a utekaním pred verejnosťou,“ uviedol Mikulec.
Medzi kľúčové kauzy podľa Mikulca patria hasičské autá, pri ktorých podľa neho vyhrala súťaž firma bez finančnej minulosti, adresy a histórie či nákup leteniek do Abú Zabí. Pripomenul, že Šutaj Eštok zaplatil 12 500 eur v hotovosti tri dni po návrate z dovolenky. Spomenul tiež inštaláciu ruských kamier v cestnej premávke, ktoré podľa neho predstavovali bezpečnostné riziko. „Rovnako pri kauze "Kukurica 2", kde namiesto zvýšenia platov a odmien policajtom, hasičom a záchranárom chce stavať sídlo za 85 miliónov eur rozpredajom štátnych budov,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko iniciuje odvolávanie Šutaja Eštoka a Sakovej, dôvodom je ich celkový spôsob vládnutia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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