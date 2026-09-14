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14. septembra 2026
Pellegrini odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti piateho výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku – VIDEO
Prezident verí, že Slovensko môže byť príkladom aj pre ďalšie krajiny. Prezident Peter Pellegrini v pondelok v Grasalkovičovej záhrade odhalil pamätnú tabuľu ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Prezident verí, že Slovensko môže byť príkladom aj pre ďalšie krajiny.
Prezident Peter Pellegrini v pondelok v Grasalkovičovej záhrade odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti piateho výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Tabuľa pripomína odkaz zosnulého pápeža, ktorý si pamätajú Slovenky a Slováci dodnes.
„Bol to človek, ktorý nehovoril veľa, ale dokázal povedať toho veľmi mnoho. Jeho slová mali vždy veľkú hĺbku, veľkú silu, bol morálnou autoritou,“ povedal prezident. Zdôraznil tiež Františkov prístup k ľuďom bez ohľadu na ich pôvod či osobné charakteristiky. Pripomenul aj jeho odkaz, ktorý mu adresoval počas osobnej audiencie vo Vatikáne: „Nikdy sa nepozerajte na človeka zhora. Jedine vtedy, ak sa k nemu skláňate, lebo mu práve idete pomôcť.“
Dodal, že pápež František sa dotkol aj našej histórie, ktorá je okrem búrlivých časov pretkaná aj udalosťami, ktoré dodnes slúžia ako príklad celému svetu. „Či už je to revolúcia, ktorá právom pre svoj pokoj a kľud sa hrdí názvom zamatová. Alebo je to priateľské rozdelenie dvoch národov, ktoré desaťročia žili spolu a dokázali sa mierovou cestou a v pokoji rozdeliť a dnes si nažívame ako dva bratské národy, bok po boku, a navzájom si pomáhame. A Svätý Otec pravdepodobne aj s odkazom na tieto naše historické udalosti vtedy povedal vetu: Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo poslom pokoja v srdci Európy,“ uviedol Pellegrini. Práve odkaz o Slovensku ako poslovi pokoja je vyrytý aj na novej pamätnej tabuli.
Podľa prezidenta nemá byť tento odkaz iba dôvodom na hrdosť, ale predovšetkým pripomienkou zodpovednosti Slovenska v súčasnej situácii. „Aby to pre nás bolo trvalým mementom, že je len na nás, či dokážeme ako národ opäť nájsť cestu k sebe,“ povedal Pellegrini. Prezident verí, že Slovensko môže byť príkladom aj pre ďalšie krajiny.
„Aby sme možno ako národ, ktorý dokáže v ťažkých chvíľach dať nabok rozpory, rozdielne názory alebo rôzne súperenie ukázali, že v pokojnom dialógu, v snahe nájsť zhodu pre blaho a budúcnosť Slovenska a jeho národa môžeme byť príkladom pre rozbúrenú Európu aj rozbúrenú svetovú politiku,“ zdôraznil. Zároveň vyjadril nádej, že Františkov odkaz zostane živý aj pre ďalšie generácie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti piateho výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini v pondelok v Grasalkovičovej záhrade odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti piateho výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Tabuľa pripomína odkaz zosnulého pápeža, ktorý si pamätajú Slovenky a Slováci dodnes.
Pripomenul aj jeho odkaz
„Bol to človek, ktorý nehovoril veľa, ale dokázal povedať toho veľmi mnoho. Jeho slová mali vždy veľkú hĺbku, veľkú silu, bol morálnou autoritou,“ povedal prezident. Zdôraznil tiež Františkov prístup k ľuďom bez ohľadu na ich pôvod či osobné charakteristiky. Pripomenul aj jeho odkaz, ktorý mu adresoval počas osobnej audiencie vo Vatikáne: „Nikdy sa nepozerajte na človeka zhora. Jedine vtedy, ak sa k nemu skláňate, lebo mu práve idete pomôcť.“
Dodal, že pápež František sa dotkol aj našej histórie, ktorá je okrem búrlivých časov pretkaná aj udalosťami, ktoré dodnes slúžia ako príklad celému svetu. „Či už je to revolúcia, ktorá právom pre svoj pokoj a kľud sa hrdí názvom zamatová. Alebo je to priateľské rozdelenie dvoch národov, ktoré desaťročia žili spolu a dokázali sa mierovou cestou a v pokoji rozdeliť a dnes si nažívame ako dva bratské národy, bok po boku, a navzájom si pomáhame. A Svätý Otec pravdepodobne aj s odkazom na tieto naše historické udalosti vtedy povedal vetu: Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo poslom pokoja v srdci Európy,“ uviedol Pellegrini. Práve odkaz o Slovensku ako poslovi pokoja je vyrytý aj na novej pamätnej tabuli.
Pripomienka zodpovednosti Slovenska
Podľa prezidenta nemá byť tento odkaz iba dôvodom na hrdosť, ale predovšetkým pripomienkou zodpovednosti Slovenska v súčasnej situácii. „Aby to pre nás bolo trvalým mementom, že je len na nás, či dokážeme ako národ opäť nájsť cestu k sebe,“ povedal Pellegrini. Prezident verí, že Slovensko môže byť príkladom aj pre ďalšie krajiny.
„Aby sme možno ako národ, ktorý dokáže v ťažkých chvíľach dať nabok rozpory, rozdielne názory alebo rôzne súperenie ukázali, že v pokojnom dialógu, v snahe nájsť zhodu pre blaho a budúcnosť Slovenska a jeho národa môžeme byť príkladom pre rozbúrenú Európu aj rozbúrenú svetovú politiku,“ zdôraznil. Zároveň vyjadril nádej, že Františkov odkaz zostane živý aj pre ďalšie generácie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odhalil pamätnú tabuľu pri príležitosti piateho výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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