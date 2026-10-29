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29. októbra 2026
Hnutie Slovensko sa 17. novembra nezúčastní opozičného protestu, Matovič hovorí o Šimečkovom zlyhaní – VIDEO
Tagy: 17. november Opozícia Protest
Dôvodom je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou. Hnutie Slovensko sa nezúčastní 17. novembra na
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29.10.2026 (SITA.sk) - Dôvodom je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou.
Hnutie Slovensko sa nezúčastní 17. novembra na proteste v Bratislave, ktorý organizuje Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou.
Líder hnutia Igor Matovič vyzval predsedu PS Michala Šimečku, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Hnutie zároveň pozýva demokratickú opozíciu na protesty v siedmich krajských mestách, kde chce dať priestor obetiam prenasledovania a študentom.
„To, čo hovoríme, nie je otázka ješitnosti, ale otázka hodnôt. Pred voľbami sme ľuďom sľúbili: My vás mafii nepredáme,“ vyhlásil Matovič. Kritizoval, že PS podľa neho dáva priestor politikom, ktorí dehonestovali vyšetrovateľov a nevylúčili spoluprácu so súčasnými koaličnými stranami.
„Pozvánku sme dostali. Ale nechcite od nás, aby sme zradili hodnoty, aby sme zradili November,“ povedal Matovič s tým, že nebudú stáť na jednom pódiu vedľa Gubíka (Maďarská aliancia), Sulíka či Cigánikovej. „To sa naozaj máme postaviť po boku tých, ktorí hovoria, že po budúcich voľbách pôjdu s tým, kto im dá viac a že im je úplne jedno, či to bude Hlas, ktorý je súčasťou tejto koalície?“ povedal Matovič.
Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ide podľa neho verejne ponížiť svojho partnera z opozície Branislava Gröhlinga (SaS) tým, že ho postaví vedľa týchto ľudí.
„My chceme na pódium postaviť obete, prenasledovaných vyšetrovateľov a ich príbuzných. Progresívne Slovensko sa rozhodlo postaviť tam tých, ktorí o statočných vyšetrovateľoch hovorili, že sú mafia. Ja si neviem predstaviť väčšie zlyhanie lídra opozície v takomto rozhodujúcom zápase,“ povedal.
Michal Šimečka reagoval slovami, že Igor Matovič znovu ukázal svoju pravú tvár. „Útočil na nás, kým sme ho na zhromaždenia nepozývali, a rovnako útočí teraz, keď sme ho na zhromaždenie pozvali. Mimochodom, Sme rodina bol niekoľko rokov práve jeho najbližší koaličný partner. Ak by bola zostava iná, našiel by si opäť ďalšiu výhovorku, len aby mohol v útočení pokračovať,“ povedal Šimečka. Podľa neho Matovičovi nikdy nejde o vec samotnú, iba o seba, pozornosť a konflikt.
„Spoločné vystúpenie na námestiach 17. novembra nikdy nebolo o budúcej spoločnej vláde. Malo demonštrovať bazálnu schopnosť jednotlivých opozičných strán postaviť sa spolu na pódium aspoň pri tak symbolickej udalosti, ako je pripomienka Novembra 1989. Dnes vidíme, že táto vôľa u viacerých strán nie je, berieme to na vedomie a zariadime sa,“ vyhlásil Šimečka. Zároveň dodal, že to nič nemení na ambícii spraviť dôstojnú pripomienku tohto sviatku s tými, ktorí účasť potvrdili.
„S našimi partnermi z SaS, strany Demokrati a KDH máme dlhodobú spoluprácu a budeme v nej pokračovať. Na rozdiel od pána Matoviča, ktorý od svojho vstupu do politiky v roku 2010 uvažuje iba v kategóriách ponížení a nenávisti, a ktorého prítomnosť v slovenskej politike je aj dnes najväčšou prekážkou porážky Roberta Fica,“ uzavrel líder progresívcov.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko sa 17. novembra nezúčastní opozičného protestu, Matovič hovorí o Šimečkovom zlyhaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko sa nezúčastní 17. novembra na proteste v Bratislave, ktorý organizuje Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou.
Líder hnutia Igor Matovič vyzval predsedu PS Michala Šimečku, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Hnutie zároveň pozýva demokratickú opozíciu na protesty v siedmich krajských mestách, kde chce dať priestor obetiam prenasledovania a študentom.
Otázka hodnôt
„To, čo hovoríme, nie je otázka ješitnosti, ale otázka hodnôt. Pred voľbami sme ľuďom sľúbili: My vás mafii nepredáme,“ vyhlásil Matovič. Kritizoval, že PS podľa neho dáva priestor politikom, ktorí dehonestovali vyšetrovateľov a nevylúčili spoluprácu so súčasnými koaličnými stranami.
„Pozvánku sme dostali. Ale nechcite od nás, aby sme zradili hodnoty, aby sme zradili November,“ povedal Matovič s tým, že nebudú stáť na jednom pódiu vedľa Gubíka (Maďarská aliancia), Sulíka či Cigánikovej. „To sa naozaj máme postaviť po boku tých, ktorí hovoria, že po budúcich voľbách pôjdu s tým, kto im dá viac a že im je úplne jedno, či to bude Hlas, ktorý je súčasťou tejto koalície?“ povedal Matovič.
Pravá tvár Matoviča
Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ide podľa neho verejne ponížiť svojho partnera z opozície Branislava Gröhlinga (SaS) tým, že ho postaví vedľa týchto ľudí.
„My chceme na pódium postaviť obete, prenasledovaných vyšetrovateľov a ich príbuzných. Progresívne Slovensko sa rozhodlo postaviť tam tých, ktorí o statočných vyšetrovateľoch hovorili, že sú mafia. Ja si neviem predstaviť väčšie zlyhanie lídra opozície v takomto rozhodujúcom zápase,“ povedal.
Michal Šimečka reagoval slovami, že Igor Matovič znovu ukázal svoju pravú tvár. „Útočil na nás, kým sme ho na zhromaždenia nepozývali, a rovnako útočí teraz, keď sme ho na zhromaždenie pozvali. Mimochodom, Sme rodina bol niekoľko rokov práve jeho najbližší koaličný partner. Ak by bola zostava iná, našiel by si opäť ďalšiu výhovorku, len aby mohol v útočení pokračovať,“ povedal Šimečka. Podľa neho Matovičovi nikdy nejde o vec samotnú, iba o seba, pozornosť a konflikt.
Spojená opozícia
„Spoločné vystúpenie na námestiach 17. novembra nikdy nebolo o budúcej spoločnej vláde. Malo demonštrovať bazálnu schopnosť jednotlivých opozičných strán postaviť sa spolu na pódium aspoň pri tak symbolickej udalosti, ako je pripomienka Novembra 1989. Dnes vidíme, že táto vôľa u viacerých strán nie je, berieme to na vedomie a zariadime sa,“ vyhlásil Šimečka. Zároveň dodal, že to nič nemení na ambícii spraviť dôstojnú pripomienku tohto sviatku s tými, ktorí účasť potvrdili.
„S našimi partnermi z SaS, strany Demokrati a KDH máme dlhodobú spoluprácu a budeme v nej pokračovať. Na rozdiel od pána Matoviča, ktorý od svojho vstupu do politiky v roku 2010 uvažuje iba v kategóriách ponížení a nenávisti, a ktorého prítomnosť v slovenskej politike je aj dnes najväčšou prekážkou porážky Roberta Fica,“ uzavrel líder progresívcov.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko sa 17. novembra nezúčastní opozičného protestu, Matovič hovorí o Šimečkovom zlyhaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: 17. november Opozícia Protest
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