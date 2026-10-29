Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2026

Predčasný odchod šéfky ECB môže vyradiť francúzsku krajnú pravicu z výberu jej nástupcu


Tagy: Ceny energií Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Napätie na Blízkom východe Odstúpenie Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB)

Macron môže ovplyvniť obsadenie kľúčového postu ešte pred prezidentskými voľbami. Nový šéf ECB získa osemročný mandát. Predčasný odchod



Zdieľať
germany_european_central_bank_lagarde_69_11 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Macron môže ovplyvniť obsadenie kľúčového postu ešte pred prezidentskými voľbami. Nový šéf ECB získa osemročný mandát.


Predčasný odchod Christine Lagardovej z čela Európskej centrálnej banky (ECB) môže zásadne ovplyvniť politické pomery v Európe.


Francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi totiž umožňuje zasiahnuť do výberu jej nástupcu ešte pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, napísal v komentári pre agentúru SITA ekonóm Lukáš Kovanda.


Zároveň môže pripraviť Národné združenie (RN) Marine Le Penovej o možnosť spolurozhodovať o obsadení jedného z najvplyvnejších ekonomických postov v Európe.

Nečakaný odchod


Lagardová oznámila, že ECB opustí 7. februára 2027, teda takmer deväť mesiacov pred riadnym skončením mandátu. Francúzske prezidentské voľby sa uskutočnia 18. apríla a 2. mája 2027, pričom Macron už nemôže opätovne kandidovať.

Ak sa európske krajiny dohodnú na novom prezidentovi ECB pred voľbami, prípadný nový francúzsky prezident z radov Národného združenia už nebude môcť jeho výber ovplyvniť. Macron tak získa možnosť spolurozhodovať o smerovaní európskej menovej politiky až do roku 2035.

Bude to komplikované


O prezidentovi ECB však rozhoduje Európska rada posilnenou kvalifikovanou väčšinou. Potrebný je súhlas najmenej 16 z 21 krajín eurozóny zastupujúcich aspoň 65 percent jej obyvateľstva. Francúzsko teda nemôže presadiť vlastného kandidáta samostatne.

Význam výmeny vedenia ECB umocňuje súčasná hospodárska situácia. Európa čelí energetickému inflačnému šoku vyvolanému vojnou na Blízkom východe.

Ceny plynu prekročili 100 eur za megawatthodinu, rastú výnosy štátnych dlhopisov a zadlžené krajiny vrátane Francúzska čelia drahšiemu financovaniu.


Zdroj: SITA.sk - Predčasný odchod šéfky ECB môže vyradiť francúzsku krajnú pravicu z výberu jej nástupcu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Napätie na Blízkom východe Odstúpenie Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hnutie Slovensko sa 17. novembra nezúčastní opozičného protestu, Matovič hovorí o Šimečkovom zlyhaní – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pod zrúteným „rozprávkovým komínom“ v tureckej Kapadócii našli smrť dvaja ľudia, ďalší je zranený

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 