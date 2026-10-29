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29. októbra 2026
Predčasný odchod šéfky ECB môže vyradiť francúzsku krajnú pravicu z výberu jej nástupcu
Tagy: Ceny energií Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Napätie na Blízkom východe Odstúpenie Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB)
Macron môže ovplyvniť obsadenie kľúčového postu ešte pred prezidentskými voľbami. Nový šéf ECB získa osemročný mandát. Predčasný odchod
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29.10.2026 (SITA.sk) - Macron môže ovplyvniť obsadenie kľúčového postu ešte pred prezidentskými voľbami. Nový šéf ECB získa osemročný mandát.
Zároveň môže pripraviť Národné združenie (RN) Marine Le Penovej o možnosť spolurozhodovať o obsadení jedného z najvplyvnejších ekonomických postov v Európe.
Lagardová oznámila, že ECB opustí 7. februára 2027, teda takmer deväť mesiacov pred riadnym skončením mandátu. Francúzske prezidentské voľby sa uskutočnia 18. apríla a 2. mája 2027, pričom Macron už nemôže opätovne kandidovať.
Ak sa európske krajiny dohodnú na novom prezidentovi ECB pred voľbami, prípadný nový francúzsky prezident z radov Národného združenia už nebude môcť jeho výber ovplyvniť. Macron tak získa možnosť spolurozhodovať o smerovaní európskej menovej politiky až do roku 2035.
O prezidentovi ECB však rozhoduje Európska rada posilnenou kvalifikovanou väčšinou. Potrebný je súhlas najmenej 16 z 21 krajín eurozóny zastupujúcich aspoň 65 percent jej obyvateľstva. Francúzsko teda nemôže presadiť vlastného kandidáta samostatne.
Význam výmeny vedenia ECB umocňuje súčasná hospodárska situácia. Európa čelí energetickému inflačnému šoku vyvolanému vojnou na Blízkom východe.
Ceny plynu prekročili 100 eur za megawatthodinu, rastú výnosy štátnych dlhopisov a zadlžené krajiny vrátane Francúzska čelia drahšiemu financovaniu.
Zdroj: SITA.sk - Predčasný odchod šéfky ECB môže vyradiť francúzsku krajnú pravicu z výberu jej nástupcu © SITA Všetky práva vyhradené.
Predčasný odchod Christine Lagardovej z čela Európskej centrálnej banky (ECB) môže zásadne ovplyvniť politické pomery v Európe.
Francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi totiž umožňuje zasiahnuť do výberu jej nástupcu ešte pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, napísal v komentári pre agentúru SITA ekonóm Lukáš Kovanda.
Zároveň môže pripraviť Národné združenie (RN) Marine Le Penovej o možnosť spolurozhodovať o obsadení jedného z najvplyvnejších ekonomických postov v Európe.
Nečakaný odchod
Lagardová oznámila, že ECB opustí 7. februára 2027, teda takmer deväť mesiacov pred riadnym skončením mandátu. Francúzske prezidentské voľby sa uskutočnia 18. apríla a 2. mája 2027, pričom Macron už nemôže opätovne kandidovať.
Ak sa európske krajiny dohodnú na novom prezidentovi ECB pred voľbami, prípadný nový francúzsky prezident z radov Národného združenia už nebude môcť jeho výber ovplyvniť. Macron tak získa možnosť spolurozhodovať o smerovaní európskej menovej politiky až do roku 2035.
Bude to komplikované
O prezidentovi ECB však rozhoduje Európska rada posilnenou kvalifikovanou väčšinou. Potrebný je súhlas najmenej 16 z 21 krajín eurozóny zastupujúcich aspoň 65 percent jej obyvateľstva. Francúzsko teda nemôže presadiť vlastného kandidáta samostatne.
Význam výmeny vedenia ECB umocňuje súčasná hospodárska situácia. Európa čelí energetickému inflačnému šoku vyvolanému vojnou na Blízkom východe.
Ceny plynu prekročili 100 eur za megawatthodinu, rastú výnosy štátnych dlhopisov a zadlžené krajiny vrátane Francúzska čelia drahšiemu financovaniu.
Zdroj: SITA.sk - Predčasný odchod šéfky ECB môže vyradiť francúzsku krajnú pravicu z výberu jej nástupcu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ceny energií Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Napätie na Blízkom východe Odstúpenie Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB)
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