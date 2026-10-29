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29. októbra 2026
Voliči očakávajú predovšetkým jednotu a spoluprácu, reaguje KDH na Matovičovo vyhlásenie
Dôvodom neúčasti členov hnutia je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Dôvodom neúčasti členov hnutia je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) avizuje svoju účasť na podujatiach pri príležitosti 17. novembra. „Ako dlhodobo zdôrazňujeme, 17. november patrí ľuďom, nie politickým stranám. Odmietame, aby sa tento významný sviatok menil na priestor pre vzájomné prekáranie sa opozičných strán a ďalšie politické spory. Všetky opozičné strany veľmi dobre vedia, že ich voliči dnes očakávajú predovšetkým jednotu, spoluprácu a schopnosť ponúknuť Slovensku lepšiu budúcnosť,“ hovorí predseda KDH Milan Majerský. KDH považuje za dôležité pripomenúť si 17. november dôstojne, s rešpektom k jeho historickému odkazu a bez zbytočných politických konfliktov.
Reakcia KDH nadväzuje na avizovanú neúčasť Hnutia Slovensko na podujatí k príležitosti 17. novembra v Bratislave, ktoré organizuje Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom neúčasti členov hnutia je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou.
Zdroj: SITA.sk - Voliči očakávajú predovšetkým jednotu a spoluprácu, reaguje KDH na Matovičovo vyhlásenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) avizuje svoju účasť na podujatiach pri príležitosti 17. novembra. „Ako dlhodobo zdôrazňujeme, 17. november patrí ľuďom, nie politickým stranám. Odmietame, aby sa tento významný sviatok menil na priestor pre vzájomné prekáranie sa opozičných strán a ďalšie politické spory. Všetky opozičné strany veľmi dobre vedia, že ich voliči dnes očakávajú predovšetkým jednotu, spoluprácu a schopnosť ponúknuť Slovensku lepšiu budúcnosť,“ hovorí predseda KDH Milan Majerský. KDH považuje za dôležité pripomenúť si 17. november dôstojne, s rešpektom k jeho historickému odkazu a bez zbytočných politických konfliktov.
Reakcia KDH nadväzuje na avizovanú neúčasť Hnutia Slovensko na podujatí k príležitosti 17. novembra v Bratislave, ktoré organizuje Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom neúčasti členov hnutia je účasť politikov, ktorí nevylúčili povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou.
Zdroj: SITA.sk - Voliči očakávajú predovšetkým jednotu a spoluprácu, reaguje KDH na Matovičovo vyhlásenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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