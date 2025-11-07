Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má René
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Hnutie Slovensko si pripomenie 17. novembra v Trnave, progresívci zas budú v Bratislave


Tagy: Deň boja za slobodu a demokraciu hovorca hnutia Slovensko Nežná revolúcia zhromaždenia

Deň boja za slobodu a demokraciu si v pondelok 17. novembra na Trojičnom námestí v Trnave pripomenie Hnutie Slovensko, pravdepodobne aj s niektorými ďalšími ...



Zdieľať
675b280a7a62d714508509 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Deň boja za slobodu a demokraciu si v pondelok 17. novembra na Trojičnom námestí v Trnave pripomenie Hnutie Slovensko, pravdepodobne aj s niektorými ďalšími opozičnými stranami. Námestie má pre svoju spomienkovú akciu k výročiu Nežnej revolúcie už od leta zarezervované od 12:00 do 20:00.

Spoločný hlas


„Na všetky podujatia aj v iných mestách sme pozvali listom aj ostatné strany demokratickej opozície. Cieľom je, aby sa 17. november stal dňom spoločného hlasu celej opozície. Zatiaľ máme pozitívnu spätnú reakciu od strán KDH, Sas a Demokrati, ktoré potvrdili spoluúčasť na nami organizovaných podujatiach,“ informoval agentúru SITA hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

Hnutie Slovensko sa podľa neho zúčastní aj spomienkových akcií v Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Humennom, Skalici alebo Nitre. Rečníkov pre jednotlivé mestá spresní na budúci týždeň.

Protest v Bratislave


Progresívne Slovensko (PS) na list hnutia nereagovalo. Najsilnejšia opozičná strana sa 17. novembra v Trnave podľa regionálnej predsedníčky Lucie Francescato nezúčastní žiadneho podujatia, ani žiadne organizovať nebude. „Nechceme žiadne prekáračky s hnutím pána Matoviča,“ vysvetlila Francescato.

Namiesto toho bude PS pomáhať s protestom v Bratislave. Na Námestí SNP v Trnave pôvodne plánoval zorganizovať akciu k 17. novembru občiansky aktivista Peter Bestvina. Námestie si včas zarezervoval, ako však povedal pre agentúru SITA, žiadne podujatie a 17. novembra napokon robiť nebude a ohlásené podujatie zrušil.


V Trnave sa najväčšie protesty proti vtedajšiemu režimu koncom roka 1989 konali na Trojičnom, vtedy Gottwaldovom námestí. Rečníci sa davu prihovárali z balkóna budovy divadla.




Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko si pripomenie 17. novembra v Trnave, progresívci zas budú v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň boja za slobodu a demokraciu hovorca hnutia Slovensko Nežná revolúcia zhromaždenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nálada Američanov klesla na najhoršiu úroveň za tri roky
<< predchádzajúci článok
Kauza haciendy má po dvoch rokoch prvé výsledky, z podvodu obvinili konkrétnu osobu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 