Piatok 7.11.2025
Meniny má René
|Denník - Správy
07. novembra 2025
Nálada Američanov klesla na najhoršiu úroveň za tri roky
Názory amerických spotrebiteľov na ekonomiku sa v novembri zhoršili a dosiahli najnižšiu úroveň od polovice roka 2022. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, tento mesiac ...
7.11.2025 (SITA.sk) - Názory amerických spotrebiteľov na ekonomiku sa v novembri zhoršili a dosiahli najnižšiu úroveň od polovice roka 2022.
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita, tento mesiac podľa predbežných odhadov klesol na 50,3 bodu z októbrových 53,6 bodu.
Trh práce v USA sa v ostatnom čase ochladzuje, keďže vlny ciel prezidenta Donalda Trumpa a rýchlo sa meniaca obchodná politika znamenajú značnú neistotu pre domácnosti a podniky.
Hodnotu indexu nadol zatlačili obavy o stav osobných financií a zhoršenie očakávaní v oblasti podnikateľských podmienok v nasledujúcich dvanástich mesiacov. Z prieskumu vyplýva, že aj núdzový režim amerických verejných financií čiže takzvaný shutdown vyvoláva obavy spotrebiteľov z „potenciálnych negatívnych dôsledkov pre ekonomiku“.
Zdroj: SITA.sk - Nálada Američanov klesla na najhoršiu úroveň za tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
