Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má René
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Kauza haciendy má po dvoch rokoch prvé výsledky, z podvodu obvinili konkrétnu osobu


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Kauza haciendy má po dvoch rokoch na stole prvé výsledky v podobe obvinenia konkrétnej osoby. V relácii PubliQ s Mirom Frindtom to uviedla predsedníčka politickej strany



Zdieľať
6470748d23b6e624402184 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Kauza haciendy má po dvoch rokoch na stole prvé výsledky v podobe obvinenia konkrétnej osoby. V relácii PubliQ s Mirom Frindtom to uviedla predsedníčka politickej strany Pirátska strana – Slovensko Zuzana Šubová, ktorá spolupracuje aj s Demokratmi. Poukázala na to, že na základe jej podnetov v súvislosti s penziónmi, ktoré neboli reálne využívané na ubytovanie turistov, ale ako súkromné haciendy, vznikla veľká, mediálne známa kauza.

Oznámenie z roku 2022


Ja som pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v roku 2021 - 2022 ako šéfka protikorupčnej sekcie a pri audite sme zistili, že zamestnankyňa PPA podvodným spôsobom pridelila dotácie svojej dcére na tzv. penzión, ktorý nikdy penziónom nebol. To trestné oznámenie som podala v roku 2022 a teraz prichádzajú prvé výsledky,“ povedala. Pripomenula, že v roku 2023 boli zadržaní vysokí štátni úradníci na agrorezorte, ako aj vtedajší generálny riaditeľ PPA. Po dvoch bola obvinená prvá osoba, a to spomínaná dcéra zamestnankyne PPA.

Garantujem vám, že budú obvinené ďalšie osoby, pretože z tohto celého sme zistili, že išlo o organizovanú skupinu,“ dodala Šubová. Podľa nej trvá vyšetrovanie preto tak dlho, že je veľký nedostatok vyšetrovateľov a účelovo sú vyhadzovaní slušní policajti. Šubová komunikuje aj s českým europoslancom Tomášom Zdechovským, ktorý bol spolu s delegáciou z Európskeho parlamentu kontrolovať na Slovensku vynakladanie eurofondov a preveroval medializovanú kauzu haciend.

Strana Smer je nervózna


Je to veľký profesionál a skutočne mu ide o kontrolu eurofondov. Je nehorázne, že Fico ho nazve objednaný politický vrah. To je niečo tak neskutočné, je to hanba voči Bruselu. Ja s ním komunikujem ďalej, pracujeme na nejakých veciach. Áno, Smer je z toho veľmi nervózny, aj SIS-ka sa okolo nás motala,“ tvrdí Šubová. Zároveň kritizovala, že niektorí politici zverejňujú informácie ohľadom haciend bez toho, aby mali nepriestrelné dôkazy. Dôsledkom toho podľa nej je, že napríklad v kauze penziónu Malanta pravdepodobne nebude žiadne trestné konanie.

To je len zbieranie politických bodov. Veľmi pozorne sledujem všetkých týchto politikov, ktorí si točia videá, a tu máme prvý výsledok, že nebude pravdepodobne žiadne konanie v tejto veci. Možno sa dostaneme do bodu, že predsa budú niekoho stíhať, ale tým chcem povedať, že nemusíte robiť cirkus, keď nemáte k tomu podklady,“ podotkla.

Spolupráca s Demokratmi


Šubová si pochvaľuje spoluprácu so stranou Demokrati a hovorí, že opozičné strany by si z nich mohli zobrať príklad. „Kauzu haciendy, ten strašný ošiaľ, ktorý prerástol do medzinárodného rozmeru až do Bruselu, sme vlastne začali na jar s Jurajom Šeligom a Jarom Naďom na týždennej báze,“ povedala. Spolupráca je podľa nej veľmi efektívna, účelová a funguje.

Ja si myslím, že ostatné politické strany z opozičného tábora by si mali brať príklad, ako sa to robí. Takto majú spolupracovať dve politické strany, a nie angažovať sa v agresivite a odmietaní,“ myslí si predsedníčka mimoparlamentnej Pirátskej strany – Slovensko. Do najbližších parlamentných volieb pôjdu Piráti a Demokrati na spoločnej kandidátke.


Zdroj: SITA.sk - Kauza haciendy má po dvoch rokoch prvé výsledky, z podvodu obvinili konkrétnu osobu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hnutie Slovensko si pripomenie 17. novembra v Trnave, progresívci zas budú v Bratislave
<< predchádzajúci článok
Tomášovo ministerstvo dostalo výzvu na zmenu kapacitných pravidiel zariadení sociálnych služieb

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 