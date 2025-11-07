|
07. novembra 2025
Kauza haciendy má po dvoch rokoch prvé výsledky, z podvodu obvinili konkrétnu osobu
Kauza haciendy má po dvoch rokoch na stole prvé výsledky v podobe obvinenia konkrétnej osoby. V relácii PubliQ s Mirom Frindtom to uviedla predsedníčka politickej strany
7.11.2025 (SITA.sk) - Kauza haciendy má po dvoch rokoch na stole prvé výsledky v podobe obvinenia konkrétnej osoby. V relácii PubliQ s Mirom Frindtom to uviedla predsedníčka politickej strany Pirátska strana – Slovensko Zuzana Šubová, ktorá spolupracuje aj s Demokratmi. Poukázala na to, že na základe jej podnetov v súvislosti s penziónmi, ktoré neboli reálne využívané na ubytovanie turistov, ale ako súkromné haciendy, vznikla veľká, mediálne známa kauza.
„Ja som pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v roku 2021 - 2022 ako šéfka protikorupčnej sekcie a pri audite sme zistili, že zamestnankyňa PPA podvodným spôsobom pridelila dotácie svojej dcére na tzv. penzión, ktorý nikdy penziónom nebol. To trestné oznámenie som podala v roku 2022 a teraz prichádzajú prvé výsledky,“ povedala. Pripomenula, že v roku 2023 boli zadržaní vysokí štátni úradníci na agrorezorte, ako aj vtedajší generálny riaditeľ PPA. Po dvoch bola obvinená prvá osoba, a to spomínaná dcéra zamestnankyne PPA.
„Garantujem vám, že budú obvinené ďalšie osoby, pretože z tohto celého sme zistili, že išlo o organizovanú skupinu,“ dodala Šubová. Podľa nej trvá vyšetrovanie preto tak dlho, že je veľký nedostatok vyšetrovateľov a účelovo sú vyhadzovaní slušní policajti. Šubová komunikuje aj s českým europoslancom Tomášom Zdechovským, ktorý bol spolu s delegáciou z Európskeho parlamentu kontrolovať na Slovensku vynakladanie eurofondov a preveroval medializovanú kauzu haciend.
„Je to veľký profesionál a skutočne mu ide o kontrolu eurofondov. Je nehorázne, že Fico ho nazve objednaný politický vrah. To je niečo tak neskutočné, je to hanba voči Bruselu. Ja s ním komunikujem ďalej, pracujeme na nejakých veciach. Áno, Smer je z toho veľmi nervózny, aj SIS-ka sa okolo nás motala,“ tvrdí Šubová. Zároveň kritizovala, že niektorí politici zverejňujú informácie ohľadom haciend bez toho, aby mali nepriestrelné dôkazy. Dôsledkom toho podľa nej je, že napríklad v kauze penziónu Malanta pravdepodobne nebude žiadne trestné konanie.
„To je len zbieranie politických bodov. Veľmi pozorne sledujem všetkých týchto politikov, ktorí si točia videá, a tu máme prvý výsledok, že nebude pravdepodobne žiadne konanie v tejto veci. Možno sa dostaneme do bodu, že predsa budú niekoho stíhať, ale tým chcem povedať, že nemusíte robiť cirkus, keď nemáte k tomu podklady,“ podotkla.
Šubová si pochvaľuje spoluprácu so stranou Demokrati a hovorí, že opozičné strany by si z nich mohli zobrať príklad. „Kauzu haciendy, ten strašný ošiaľ, ktorý prerástol do medzinárodného rozmeru až do Bruselu, sme vlastne začali na jar s Jurajom Šeligom a Jarom Naďom na týždennej báze,“ povedala. Spolupráca je podľa nej veľmi efektívna, účelová a funguje.
„Ja si myslím, že ostatné politické strany z opozičného tábora by si mali brať príklad, ako sa to robí. Takto majú spolupracovať dve politické strany, a nie angažovať sa v agresivite a odmietaní,“ myslí si predsedníčka mimoparlamentnej Pirátskej strany – Slovensko. Do najbližších parlamentných volieb pôjdu Piráti a Demokrati na spoločnej kandidátke.
Zdroj: SITA.sk - Kauza haciendy má po dvoch rokoch prvé výsledky, z podvodu obvinili konkrétnu osobu © SITA Všetky práva vyhradené.
