Hodina žene dodáva odvahu vykročiť do života


Mladé ženy odchádzajúce z Centier pre deti a rodinu, teda detských domovov, preto často stoja na začiatku dospelosti bez zázemia, ktoré by im pomohlo zvládnuť prvé kroky v práci aj v osobnom živote. Práve im ...



photo_0004 676x451 16.3.2026 (SITA.sk) - Mladé ženy odchádzajúce z Centier pre deti a rodinu, teda detských domovov, preto často stoja na začiatku dospelosti bez zázemia, ktoré by im pomohlo zvládnuť prvé kroky v práci aj v osobnom živote. Práve im bolo venované podujatie Hodina žene v Prešove.


Cieľom podujatia bolo dodať mladým ženám sebavedomie, ukázať im možnosti na trhu práce a povzbudiť ich, aby verili svojim snom. Pretože aj sny, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať vzdialené, môžu byť reálne. Ak sa nájde niekto, kto podá pomocnú ruku a ukáže, že cesta k nim možno nebude jednoduchá, ale existuje.

Spoločnosť JTI sa tentoraz rozhodla podať pomocnú ruku mladým ženám, ktoré za asistencie sociálnych pracovníkov dozreli v takýchto zariadeniach do dospeláckeho veku a prežili detstvo a tínedžerské obdobie tak, ako si mnohí ani nedokážeme predstaviť.

Začína sa to pri sebe samej


Dvadstiatka mladých žien sa mohla vo štvrtok 5. marca v metropole Šariša stretnúť s ľuďmi, ktorí vedia a chcú pomôcť na ich štartovacej čiare života. Odchod od rodiny a povestné "vyletenie z hniezda" nebýva ľahkým ani pre deti z úplných rodín. Napísať životopis, nájsť si správnu prácu, dobre odkomunikovať svoje silné stránky a dobre sa odprezentovať na pracovnom pohovore je ťažký oriešok pre každého. Zvlášť však pre ženy, ktoré nemajú skúsenosti a sú v osemnástich rokoch odkázané samé na seba.

Hodina žene tentoraz upriamila pozornosť na to, že ženu si treba vážiť – a začína sa to pri sebe samej. Podujatie sa venovalo aj životným situáciám, ktoré môžu byť prekážkou plnohodnotného života a spôsobom, ako ich zvládať.

O potrebné informácie sa postarali dámy zo spoločnosti JTI pod vedením Lýdie Valentovej, Radka Drába zo Sociálneho bývania z Košíc a ďalších odborníkov.

"Mnohé dievčatá už vedia, čo je to pracovať. Pretože v rámci štúdia majú duálne vzdelávanie. Niektoré si našli svoje prvé brigády. Trendy však rastú a nároky sú stále väčšie. Ide nám o to, aby sme povzbudili tieto mladé dámy a poskytli im informácie ako byť na trhu práce zaujímavou, schopnou a úspešnou uchádzačkou o prácu. Chceme nachádzať silné stránky dievčat, ktoré prácu potrebujú a inšpirovať ich k pracovným návykom," hovorí Lýdia Valentová, ktorá povzbudila adeptky na prácu aj prezentáciou o prvom dojme, ale aj správnej komunikácii na pohovore.

Každá na inej ceste, každá na svojej ceste


Medzi mladými ženami boli na stretnutí odvážne, silné, priame, ale i utiahnutejšie a menej komunikatívne typy. Každá z nich má svoj postoj a prístup k životu. To, čo ich spája sú sny.

"Ja by som chcela mať reštauráciu spolu s priateľom. Sme vyučení kuchári. Radi by sme do toho zapojili aj kamarátov." Na otázku, kto bude tento gastrobiznis manažovať, odvážne odpovedá: "Ja."

Napriek tomu, že mnohé z nich ešte nevedia, aké podmienky má určitý typ povolania či podnikania, sú to mladé často veľmi odhodlané ženy so snami a cieľmi. Aj preto vznikla Hodina žene, aby vedeli svoje zručnosti a vedomosti čo najlepšie uchopiť a využiť ich.

"Chcem byť módnou návrhárkou. Dnes som vstávala o štvrtej, aby som bola tip-top. Oblečená, nalíčená, učesaná. Študujem odevnú, ale aj pracujem a raz by som chcela navrhovať modely," povedala ďalšia zo zúčastnených mladých žien, ktorá vyžarovala sebaistotu a rozhodnosť.

Aj jej ďalšie dve kamarátky študujú, ale aj pracujú. V potravinovom aj drogériovom reťazci. Každá z nich má svoj vlastný plán a predstavu o živote. Niektoré môžu rátať s rodinou, niektoré absolútne nie. "Ja sa spolieham iba na seba. S rodinou rátať nemôžem. Som rada, že pracujem, mám výbornú vedúcu a nechcem o tú prácu prísť. Chcem tam ostať aj po škole," vyznáva sa ďalšia zo zúčastnených, brigádujúca v drogérii.

Tím JTI povzbudil mladé ženy v tom, aby sa o seba starali po každej stránke – k tomu pomohol aj darček v podobe kozmetických prípravkov, ale aj pripravené šatstvo, z ktorého si adeptky vyberali to, čo by si obliekli na potencionálny pracovný pohovor.

Prednášky sa zamerali na to, ako sa dobre odprezentovať, správať sa profesionálne a predovšetkým nájsť motiváciu postaviť sa na vlastné nohy a prevziať zodpovednosť za svoj život. Hlavnými témami dňa boli prvý dojem, komunikácia, zvládanie stresu a rozpoznávanie životných nástrah.

Praktické zručnosti, ktoré môžu zmeniť budúcnosť


Hodina žene vyvrcholila vytvorením profilu a vypracovaním životopisu na pracovnom portáli. Pokračovala simulovaným pracovným pohovorom s využitím informácií, ktoré počas dňa dostali.

"To čo mnohí považujeme za samozrejmosť, pre iných samozrejmosťou byť nemusí a my v JTI sa tešíme, ak pomôžeme inšpirovať komunitu žien, ktorá by inak prepadla sitom systému, stala sa neviditeľnou a ohrozenou. Snažíme sa týmto ženám dávať nádej tým, že ich naučíme veci robiť. Reálne a prakticky. To je náš cieľ," doplnila Lýdia Valentová.

Každá aktivita tohto dňa smerovala k tomu, čo môže pomôcť odkrývať osobnosť žien, ktoré potrebujú nachádzať samé seba. Zároveň však určite nebola ani zďaleka poslednou aktivitou a ani posledným stretnutím so ženami, ktoré čaká reálny život za bránami Centra pre deti a rodinu. Už viacero žien si krátko po workshope Hodina žene v iných mestách našlo nové zamestnanie. A to je jasný dôkaz, že toto podujatie má zmysel, pretože psychická opora a praktické nástroje sú často kľúčom k reštartu aj nakopnutiu do života.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Hodina žene dodáva odvahu vykročiť do života © SITA Všetky práva vyhradené.

