Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Čo sú „ghost jobs“? Ponuky práce, ktoré existujú len na papieri
S fiktívnymi pracovnými ponukami, alebo takzvanými „ghost jobs“ sa začínajú stretávať uchádzači o prácu už aj na Slovensku. Ide o ponuky práce, ktoré sú síce zverejnené, no reálne sa neobsadzujú. ...
16.3.2026 (SITA.sk) - S fiktívnymi pracovnými ponukami, alebo takzvanými „ghost jobs“ sa začínajú stretávať uchádzači o prácu už aj na Slovensku. Ide o ponuky práce, ktoré sú síce zverejnené, no reálne sa neobsadzujú. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), podľa ktorej tento fenomén narúša dôveru v nábore zamestnancov.
Fiktívne pracovné ponuky
Dôsledkom môže byť nielen individuálna frustrácia kandidátov, ale aj vplyv na značku zamestnávateľa a efektivitu získavania talentov, varovala APAS. Odborníci radia, ako rozpoznať fiktívne pracovné ponuky.
Odborníci z personálnych agentúr upozornili, že v prípade pracovných ponúk, ktoré sú síce zverejnené, ale reálne sa neobsadzujú, treba rozlišovať medzi neetickým zverejňovaním neexistujúcich pozícií a legitímnym priebežným náborom, napríklad pri predpokladanom raste alebo očakávanom podpise kontraktu, prípadne pri pozíciách s vysokou fluktuáciou.
„Ak firma otvorene komunikuje, že si buduje talent pool, je to férové. Problém nastáva, keď sa pozícia tvári ako aktívna, hoci je zmrazená, neschválená alebo v skutočnosti ani neexistuje,“ vysvetlila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Režim náboru
Dlhší čas obsadzovania pritom podľa odborníkov nemusí automaticky znamenať, že ide o fiktívnu ponuku. Zamestnávatelia podľa nich bežne pracujú s priebežnými inzerátmi, napríklad pri pozíciách, ktoré sa otvárajú opakovane alebo sa pripravujú v blízkej budúcnosti. Uchádzač by však podľa odborníkov mal vedieť, v akom režime sa nábor uskutočňuje.
Za základný problém pri fiktívnych inzerátoch personálni odborníci považujú kumulatívny efekt. Jednorazová negatívna skúsenosť podľa nich nemusí byť rozhodujúca, no opakované situácie bez spätnej väzby už môžu ovplyvniť celkovú ochotu kandidátov vstupovať do výberových konaní.
„Nedostatok spätnej väzby je jeden z najspoľahlivejších spôsobov, ako stratiť dôveru kandidátov. Ľudia potom nespochybňujú len jednu pozíciu – spochybňujú celý employer brand,“ priblížila Rumiz s tým, že ak firma stratí dôveru pri fiktívnych ponukách, môže sa to odraziť pri reálnom získavaní talentov.
Slabá komunikácia
Fenomén ghost jobs sa podľa odborníkov nevyhýba ani Slovensku. Fiktívne ponuky sa zvyčajne vyznačujú tým, že ide o opakovane zverejňovanú rovnakú pozíciu, inzeráty bez viditeľného posunu, neuzatvorené výberové konania či slabú komunikáciu smerom k uchádzačom.
Záujemcovia o prácu by podľa personalistov mali zbystriť, ak narazia na inzerát so strohými alebo chýbajúcimi informáciami, neprimeranými požiadavkami či na opakujúce sa ponuky bez uzatvorenia náboru. APAS uchádzačom odporúča zaujímať sa o to, či je pozícia aktívna a v akej je fáze, overiť si dátum zverejnenia a aktivitu firmy na pracovných portáloch, a tiež nespoliehať sa len na jednu ponuku.
Zdroj: SITA.sk - Čo sú „ghost jobs“? Ponuky práce, ktoré existujú len na papieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Pre výbuch bankomatu v Demänovskej Doline obvinil vyšetrovateľ troch Poliakov – FOTO
Pre výbuch bankomatu v Demänovskej Doline obvinil vyšetrovateľ troch Poliakov – FOTO