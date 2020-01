Foto Ples v opere 2020: Jubilejný 20. ples v opere otvoril plesovú sezónu na Slovensku

Na veľkú plesovú dvoranu sa v sobotu večer (11. 1.) zmenila historická budova Slovenského národného divadla. Na jubilejnom 20. ročníku dobročinného Plesu v opere sa zišlo 300 párov významných osobností z oblasti, vedy, hospodárstva, medicíny, kultúry, športu a tretieho sektora. Záštitu nad plesom prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.





Ples samotný otvára už tradične vzácny hosť úderom na gong. Organizátori túto poctu zverili zrakovo postihnutej paralympijskej lyžiarke, držiteľke deviatich zlatých olympijských medailí Henriete Farkašovej a jej navádzačke Natálii Šubrtovej. Úvodný ceremoniál jubilejného dobročinného podujatia uviedla dvojica významných slovenských umelcov našej prvej divadelnej scény Emília Vášáryová a Martin Huba.„Vzácni priatelia, už 20 rokov sa stretávame v tejto historickej budove SND, 20 rokov je úžasné číslo, za 20 rokov vyrastie z decka dospelý človek a začína zrieť. Rovnako aj dobročinný ples v opere. Naša materská scéna, kde sa nachádzame, slávi tiež krásne jubileum, tento rok oslávi storočnicu. Už jedenásť rokov je ples spojený s dobročinnosťou, pomáha tým najzraniteľnejším, deťom, ktoré túto pomoc potrebujú najviac,“ povedali pri privítaní hostí.

V úvodnom ceremoniáli boli hlavnými postavami sopranistka Hrachuhi Bassenz, pôvodom z Arménska a slovenský tenorista Pavol Bršlík. Hrachuhi Bassenz je medzinárodne etablovaná operná sopranistka, ktorá aktuálne hosťuje ako sólistka Kráľovskej opery v Londýne Covent Garden, súčasne je aj novo angažovanou sólistkou legendárnej drážďanskej Semperoper. Tam prednedávnom premiérovala novú inscenáciu Smetanovej Predanej nevesty práve s Pavlom Bršlíkom, ktorý v súčasnosti patrí k najvýraznejším predstaviteľom mladšej speváckej generácie na medzinárodnej opernej scéne.



V ďalšom programe vystúpili slovenskí a českí interpreti, medzi nimi Vojtěch Dyk, Richard Müller, Matěj Rupert, Tereza Černochová, Svetlana Rymarenková, Orchester Gustáva Broma, B-Side Band, Cimbal Brothers a skupina Hex.



Slávnostnú atmosféru jubilea a myšlienku lásky dobročinného Plesu v opere zvýraznila aj kvetinová výzdoba, aranžmány kytíc boli netradične viazané do trsov jednotlivých druhov kvetín. Kvetinová výzdoba po skončení plesu bude prenesená do priestorov Novej budovy Slovenského národného divadla.



„Veľmi príjemne sa cítim tu v opere, pochádzam z umeleckej rodiny a moje prvé predstavenie ako trojročnej bolo práve v tomto divadle, kde ma zobral ocko. Takže už od detstva mám príjemné spomienky, operu mám rada. Minulý rok sme sa tu zabavili veľmi príjemne, stretli sme veľa známych, verím že to bude aj teraz,“ uviedla pre TASR generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová.







Lyžiarsku kombinézu za plesové šaty vymenila olympijská víťazka Henrieta Farkašová. „Je to veľmi príjemný pocit, teším sa, že môžem byť takto nádherne oblečená, nastajlovaná. Je to výnimočná chvíľa, človek nemá príležitosť sa takto bežne vychystať, určite pre každú dámu je to výnimočné a veľmi sa teší, keď môže niečo také zažiť. Je to skvelé,“ dodala.



„Mám vzťah k dobročinnosti, robil som veľa rôznych projektov, ktoré mali podobný účel. Myslím si, že keď človek má možnosť, tak treba pomáhať tým, čo to najviac potrebujú. Aj zdravotne znevýhodnené deti majú určite právo na vzdelanie a ja tento zámer rád podporím,“ povedal úspešný hokejový reprezentant Marián Gáborík.



„Prvýkrát v histórii plesu opakujeme dobročinný účel tretíkrát na sebou, tretí rok podporujeme problematiku inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Tretí rok preto, lebo nám sa síce na jednej strane podarilo za tie dva roky urobiť kus dobrej práce, posunúť riešenie dopredu, napriek tomu tie problémy stále pretrvávajú a ideme rozšíriť náš program aj na materské školy,“ priblížila cieľ plesu pre TASR jeho riaditeľka Andrea Cocherová.