Súd s Kotlebom pre sporné šeky by mal pokračovať, na programe je ďalšie dokazovanie

Pred stovkami hostí

Notoricky známy symbol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.5.2020 - V piatok 15. mája by na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku malo ďalším dokazovaním pokračovať pojednávanie s predsedom strany Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko. Marian Kotleba čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 v Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora.Naposledy sa v tomto prípade pojednávalo začiatkom marca, keď pred súdom vypovedal manželský pár, ktorý Marian K. obdaroval sporným šekom ako aj súdny znalec a ďalší svedkovia.Samotný obžalovaný odmietol vypovedať s tým, že tak urobí v neskoršej fáze konania. Nasledujúcu termín pojednávania bol vytýčený na apríl, pre pandémiu koronavírusu ho však zrušili.