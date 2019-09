Hojsík a Wiezik ocenili nadrezortnosť enviropolitiky novej EK

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. septembra (TASR) - Organizačná štruktúra novej Európskej komisie (EK), ktorú v utorok verejne predstavila jej budúca šéfka Ursula von der Leyenová, sa dôrazne zameriava na "zelenú politiku". Za "Európsku zelenú dohodu" ako nadrezortné odvetvie bude zodpovedný výkonný podpredseda Frans Timmermans a litovský komisár Virginijus Sinkevičius bude mať na starosti životné prostredie a oceány.Slovenskí ekologickí europoslanci Martin Hojsík (PS) a Michal Wiezik (Spolu) v rozhovore pre TASR ocenili snahy o mnohostranné riešenie otázok týkajúcich sa klímy a životného prostredia.Hojsík, ktorý je členom liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), priznal, že štruktúru novej eurokomisie a nominácie na posty jednotlivých komisárov vníma s očakávaním, že exekutíva EÚ pod vedením von der Leyenovej dokáže pretaviť priority "zelenej politiky" do reálnych opatrení, ktoré spravia z Európy prvý "uhlíkovo neutrálny" svetadiel.uviedol poslanec.Podľa jeho slov skutočnosť, že téma životného prostredia a klimatickej krízy je konečne v centre pozornosti EK, predstavuje radikálnu a pozitívnu zmenu oproti predchádzajúcemu obdobiu, a ocenil, že je snaha túto tému riešiť širšie - od poľnohospodárstva cez energetiku až po životné prostredie.dodal.Ako prvý krok v tomto smere vníma proces vypočúvania eurokomisárov v EP, kde chce zistiť, akým spôsobom chcú zabezpečiť spravodlivú a dostatočne ambicióznu "zelenú dohodu" pre Európu. Už aj preto, že klimatická kríza, ktorej ľudstvo čelí, je vážny problém, a to nielen pre Európu, ale pre celú planétu.Upozornil tiež, že priority novej exekutívy EÚ v témach životného prostredia, klimatickej krízy či participácie žien - prirodzene - zvyšujú tlak na vládu SR, aby aj ona pristúpila k zásadným zmenám, a dodal, že Slovensko ako člen EÚ musí mať ambíciu byť lídrom v týchto progresívnych témach.Wiezik z tábora Európskej ľudovej strany (EPP) tiež vníma medzirezortnú užitočnosť "zelenej dohody", za ktorú bude zodpovedať Timmermans. To, že tento koncept pokrýva a spája viacero oblastí, je podľa neho dobrá vec, lebo izolovať jednotlivé problémy od seba je takmer nemožné a pri snahe o nejaké koncepčnejšie riešenie tejto otázky je dôležitý "holistický pohľad", čiže pozrieť sa z viacerých uhlov na rovnaký problém a hľadať spoločné riešenie.vysvetlil.Za ďalšie pozitívum Wiezik považuje, že eurokomisár pre envirorezort prichádza s nálepkou "zelený" a zaujíma sa o environmentálne otázky.vyjadril nádej.