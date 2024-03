Hojsík je 12. najvplyvnejším europoslancom z vyše 700, v top 50 je aj Lucia Ďuriš Nicholsonová

Smer-SD po vylúčení nemá žiadny vplyv

3.3.2024 (SITA.sk) - Martin Hojsík Progresívneho Slovenska je dvanástym najvplyvnejším europoslancom z celkového počtu. Do prvej päťdesiatky sa dostala aj Lucia Ďuriš Nicholsonová. Smer-SD po vylúčení z frakcie európskych socialistov vplyv nemá. Informuje o tom spravodajský portál o dianí v Európskej únii Euractiv.sk. Rebríček EU Influence index pravidelne zverejňuje organizácia EU Matrix.Hodnotí vplyv, ktorý majú europoslanci na obsah prijímanej legislatívy od začiatku súčasného volebného obdobia. Do skóre sa rátajú funkcie, legislatívna práca, spolupráca s inými europoslancami, členstvo vo výboroch aj hlasovanie.Martin Hojsík sa stal v októbri minulého roka podpredsedom Európskeho parlamentu, keď vo funkcii nahradil Michala Šimečku , ktorý prešiel do slovenskej politiky.Šimečka bol pred jeho odchodom v rovnakom rebríčku trinásty. Hojsík je spravodajcom legislatívy o perzistentných organických látkach, známych aj ako večné chemikálie.Obhájil pozíciu piateho najvplyvnejšieho europoslanca v zelených témach a je tiež najsilnejším zástancom vyšších klimatických cieľov vo frakcii Obnovme Európu. V úlohe tieňové spravodajcu za frakciu Obnovme Európu má na starosti viacero legislatív, napríklad o znižovaní emisií metánu v energetike alebo o biologickej odbúrateľnosti zložiek v čistiacich prostriedkoch.Do prvej päťdesiatky sa tento rok prebojovala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá bola zvolená za stranu SaS a pôsobí vo frakcii Obnovme Európu. Líderka mimoparlamentnej strany Jablko je celkovo 47. najvplyvnejšou europoslankyňou.K umiestneniu jej pomohol napríklad fakt, že medzi rokmi 2019 až 2022 pôsobila ako predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Europoslankyňa je tiež spravodajkyňou legislatívy o európskom preukaze osôb so zdravotným postihnutím.Celkovo je treťou najvplyvnejšou zákonodarkyňou Európskeho parlamentu v téme zamestnanosti a sociálnej politiky.V sektorových rebríčkoch bodoval aj Vladimír Bilčík (zvolený za PS/Spolu, EPP), ktorý sa stalnajvplyvnejším europoslancom v oblasti inštitucionálnych záležitostí. Rovnakonajvplyvnejším europoslancom, ale v oblasti vnútorného trhu, sa stal Ivan Štefanec KDH , EPP).Čo sa týka celkového vplyvu slovenskej delegácie v europarlamente, výskumníci si všímajú, že po vylúčení a odchode europoslancov zvolených za Smer-SD - Moniky Beňovej Roberta Hajšela - nie je Slovensko vôbec zastúpené vo frakcii európskych socialistov.Pripomínajú, že bez frakcie nemôžu získať funkcie ani spravodajstvo legislatívy. „Aby Smer odôvodnil svoje opätovné prijatie, musel by zmierniť svoje postoje k citlivým otázkam,“ pripomínajú výskumníci.