NA VÝCHODE SLOVENSKA SA SAMOVOĽNE POHOL RUŠEŇ: Zastavili ho za Markušovcami

Samovoľný pohyb rušňa na železnici, ku ktorému došlo v sobotu (2. 3.) večer v Spišskej Novej Vsi, mal za následok meškanie 14 vlakov osobnej dopravy v rozmedzí od piatich do 76 minút. 24hod.sk o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Vladimíra Bahýlová. Rušeň sa podarilo zastaviť až po 17 kilometroch jazdy za Markušovcami.





Pre udalosť bola od 19.23 do 20.30 h prerušená železničná doprava v úseku Spišská Nová Ves - Markušovce - Spišské Vlachy. Následne bola čiastočne obnovená po druhej traťovej koľaji. K celkovému obnoveniu dopravy došlo v nedeľu o 0.40 h, oznámili železnice. Zmeškané boli aj tri nákladné vlaky.Uvoľnený rušeň patril nákladnému dopravcovi LRL - Lokorail. Pri pohybe došlo k rozrezu výhybky číslo jeden smerom na Markušovce, upovedomil na to výpravca ŽSR.Na zastavenie rušňa boli v Markušovciach po prvej koľaji uložené zarážky, ktoré ho však nezastavili. Ďalšie zarážky boli uložené za Markušovcami v smere na Spišské Vlachy, kde sa vozidlo podarilo zastaviť. "Rušeň mohol ísť rýchlosťou aj 60 kilometrov za hodinu. Prešiel úsek 17 kilometrov. Našťastie, k zrážke nedošlo, keďže zamestnanci ŽSR pohotovo zareagovali," uviedla v sobotu hovorkyňa železníc.K zraneniam pri udalosti nedošlo, okolnosti a spôsobené škody sú predmetom vyšetrovania. Na stiahnutie hnacieho vozidla vyslali rušeň Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia zo Spišskej Novej Vsi.Na udalosť reagoval dopravca Lokorail. "Rušeň bol vyše týždňa od 21. februára odstavený v Železničnej stanici Spišská Nová Ves. Predmetom prebiehajúceho vyšetrovania, pri ktorom poskytujeme plnú súčinnosť, je zistenie, prečo bolo hnacie vozidlo vôbec uvedené do pohybu," uviedla pre 24hod.sk Petra Jamrichová, PR manažér spoločnosti Lokorail. Za meškanie vlakov sa spoločnosť ospravedlňuje. Podrobné informácie poskytne až po ukončení vyšetrovania.