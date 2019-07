Hojsík: Von der Leyenová musí slová o ochrane klímy naplniť činmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júla (TASR) - Vyjadrenia kandidátky na post šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej k témam ochrany klímy a biodiverzity ako aj reformy poľnohospodárskej politiky EÚ, ktoré v stredu predniesla pred poslancami liberálnej skupiny Obnovme Európu v Európskom parlamente (EP), padli naPre TASR to uviedol slovenský europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) z frakcie Obnovme Európu, ktorý sa prioritne zameriava na environmentálne otázky európskej politiky.Hojsík pripomenul, že nemecká ministerka obrany a kandidátka na šéfku exekutívy EÚ počas vystúpenia v jeho frakcii čelila mnohým otázkam, ktoré sa týkali aj boja s klimatickou hrozbou a reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky.uviedol Hojsík.Dodal, že víta aj jej podporu pre reformu poľnohospodárskej politiky Únie s cieľom ochrany klímy a biodiverzity.spresnil poslanec.Hojsík upozornil, že ekologické témy budú počas nadchádzajúceho päťročného mandátu eurokomisie veľmi dôležité.Pripomenul, že v ostatných týždňoch snaha o presadenie celoeurópskej uhlíkovej neutrality do roku 2050 narazila na nesúhlas niekoľkých stredo- a východoeurópskych krajín, vrátane troch susedov Slovenska - Česka, Maďarska a Poľska.opísal situáciu europoslanec.O podpore pre von der Leyenovú budú poslanci EP hlasovať v utorok 16. júla. Okrem podpory poslancov z Európskej ľudovej strany (EPP), do ktorej sama patrí, bude potrebovať podporu prinajmenšom ďalších dvoch veľkých európskych frakcií, pričom liberáli z Obnovme Európu jej podporu už otvorene vyjadrili.(spravodajca TASR Jaromír Novak)