UK chce do roka priniesť prvé výsledky pri rekonštrukcii internátov

Bratislava 12. júla (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave chce do roka priniesť prvé viditeľné a citeľné výsledky pri rekonštrukcii svojich ubytovacích zariadení. Pre TASR to potvrdil vedúci kancelárie rektora UK Róbert Zsembera, ktorý je súčasne poverený funkciou riaditeľa Vysokoškolského mesta Mlyny UK.priblížil Zsembera. Od výsledku sa bude podľa neho odvíjať ďalšia forma financovania. Ako doplnil, medzitým na univerzite systematicky pracujú aj na ďalších podkladoch, aby bolo všetko pripravené a proces sa zbytočne nepredlžoval.Podľa Zsemberu vie UK do jedného roka priniesť prvé viditeľné a aj citeľné výsledky. Ide napríklad o výmenu výťahov, zatraktívnenie areálu, kúpu nových postelí do blokov na átriové domky či výmenu okien.povedal Zsembera. Zdôraznil, že pre najväčšiu slovenskú univerzitu je dôležité, aby sa úpravy v takom veľkom komplexe robili s ohľadom na dodržanie komfortu bývania študentov.Vedenie UK v Bratislave považuje modernizáciu vysokoškolských internátov za svoju prioritu. Po identifikovaní problémov v projektovej dokumentácii sa však začiatkom mája rozhodlo pristúpiť k prerušeniu príprav na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie internátov.zdôraznil vtedy rektor UK Marek Števček.