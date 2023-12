Slovenskí hokejisti chceli fanúšikom spríjemniť Vianoce, s výkonom mužstva na Kaufland Cupe bol spokojný aj Ramsay (video)

Čisté kontá brankárov

16.12.2023 (SITA.sk) - Trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho potešilo, že sa mužstvu spod Tatier po roku podarilo opäť triumfovať na domácom Vianočnom Kaufland Cupe v Bratislave. Slováci spečatili 1. miesto na turnaji piatkovým víťazstvom nad Lotyšmi (3:0), pričom v 35. vzájomnom súboji zaznamenali 23. triumf.„Je pekné zvíťaziť. Chceli sme sa stať víťazmi tohto turnaja. Sme hrdí na to, že sa nám to podarilo, pretože je to pozitívne pre slovenský hokej. Odohrali sme veľmi dobré zápasy. Boli to však náročné stretnutia, v ktorých sme čelili silným protivníkom,“ vyhlásil Ramsay po stretnutí pred zástupcami médií.Po stredajšom triumfe 9:0 nad Nórmi, keď si čisté konto udržal brankár Stanislav Škorvánek , sa tentoraz „nulou“ prezentoval Samuel Hlavaj „Čisté konto ma teší. Bol to ťažký zápas proti silnému súperovi, ale ustrážili sme si to. Lotyši boli nepríjemní v predbránkovom priestore, ťažko sa mi hľadali puky,“ povedal 22-ročný rodák z Martina, ktorý šesť minút pred koncom zneškodnil obrovskú šancu Lotyšov akrobatickým zákrokom. „Bola to už taká záchranná brzda, iba som sa hodil a našťastie ma to trafilo.“Defenzívu Lotyšov odomkol v úvode stretnutia útočník Viliam Čacho , ktorý priznal, že piatkový duel bol náročnejší ako ten stredajší.„Lotyši hrali nepríjemný hokej, dohrávali súboje a vysoko nás napádali. Trošku nám to robilo problémy, ale myslím si, že sme to zvládli. Dnes sme na výsledok narobili trošku viac, ale myslím si, že sme na turnaji predviedli dva dobré výkony,“ poznamenal Čacho.Kým minulý rok Slováci dosiahli na tomto turnaji dve víťazstvá s celkovým skóre 12:1, tentoraz to bolo ešte o čosi lepšie - 12:0.„Vyzerá to tak, že tento decembrový turnaj nám sedí. Prídeme naň výborne naladení. Predsa len, hráme doma, trochu chceme urobiť dobrú atmosféru aj pre našich fanúšikov a spríjemniť im Vianoce. Pre mňa osobne je vždy super hrať v Bratislave. Som rád, že sme ľudí potešili,“ povedal kapitán Marek Hrivík , ktorý v dueli proti Lotyšom skóroval dvakrát.