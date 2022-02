Ramsay po triumfe nad USA vychválil Rybára a „Pardo“ ho od radosti takmer prelomil na dve polovice

Americká búrka v štýle NHL

Súdržnosť a tímovosť

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na začiatku to vyzeralo tak, že nás Američania zmetú z ľadu von zo štadióna. Boli neuveriteľne rýchli... Slová kanadského trénera slovenskej hokejovej reprezentácie o kvalitnom štvrťfinálovom súperovi sa po zápase už počúvali veľmi dobre.Najmä keď sa Ramsaymu podarilo so slovenským tímom zdolať americký tím, ktorý bol vôbec najúspešnejší po skupinovej fáze hokejového turnaja mužov na ZOH 2022.Slováci zvíťazili 3:2 po nájazdoch a po 12 rokoch si zahrajú na ZOH o medaily. Ich semifinálovým súperom budú v piatok Fíni."Vraveli sme si, že cez túto americkú búrku v štýle NHL sa budeme musieť prehrýzť a pokúsiť sa zvíťaziť. A dokázali sme to. Našli sme cestu k zlepšenému výkonu, utvorili sme si šance a nakoniec aj zvíťazili. Bola to však neskutočná drina," vravel Craig Ramsay, cituje ho špecializovaný web hokej.sk.



Kanadský trénerský veterán vyzdvihol najmä tímovú súhru svojich hráčov, ale osobitne spomenul meno brankára Patrika Rybára, ktorý si pripísal 33 zákrokov, viaceré z nich v kritických momentoch zápasu na konci riadneho hracieho času či v predĺžení. "Jeho pokoj a rozvaha nám dodávali sebavedomie. Bol brilantný," rád uznal Ramsay.







Keď kapitán Marek Hrivík v čase 59:16 min silou vôle dostal puk za chrbát amerického brankára Straussa Manna, Ramsay ako jediný na slovenskej striedačke zachoval navonok pokojný výraz tváre. Ešte predtým hráčov nabádal k súdržnosti a tímovosti.



"Vravel som vtedy hráčom, aby nepoľavili vo svojej snahe, lebo už nebolo veľa času. Museli to dokončiť a podarilo sa to. Hráči uverili, že je to možné," komentoval čoskoro 71-ročný kanadský kouč.

Odvážna ofenzívna hra

Ramsay od začiatku svojho pôsobenia na slovenskej reprezentačnej lavičke hráčov nabáda k odvážnej ofenzívnej hre a nie bojazlivej defenzíve."Hokej je o chybách. Nezvyknem hovoriť hráčom, aby zostali vzadu a boli opatrní. Vyžadujem od nich útočenie, prízvukujem, aby šliapali naplno. Častá streľba, agresivita a dorážky. Iba takto sa dá vyhrať," vysvetlil Ramsay.Po rozhodujúcom nájazde Petra Cehlárika a vzápätí neúspešnom pokuse Američana Andyho Mieleho pocítil Ramsay na vlastnej koži radosť kolegov z realizačného tímu SR."Pardo (Ján Pardavý - pozn.) ma od radosti takmer prelomil na dve polovice...A ja som ani presne nevedel, či sme už vyhrali. Pri tom množstve nájazdov som stratil prehľad. Viem však, čo cítili v tej chvíli ľudia okolo mňa, ja som to tiež cítil," hrdo dodal Ramsay.