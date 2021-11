Hokej (Nemecký pohár): Fantastickí Slováci zdolali v Krefelde aj olympijský tím Rusov, využili chyby súpera

Naštartovala ich zmena skóre

Slovákom ide karta

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia uspela aj vo svojom piatom vystúpení v tejto sezóne. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v sobotu večer zdolali olympijský tím Ruska 3:1 a na turnaji o Nemecký pohár v Krefelde si zahrajú o prvenstvo na tomto podujatí. Slováci v nedeľu o 14.30 h vyzvú domácich Nemcov, ktorí majú na svojom konte tiež šesť bodov z dvoch duelov.Slováci nezačali dobre a Rusi mali viac z hry, viac streleckých pokusov a vyťažili z toho aj vedúci gól z hokejky Romana Byčkova už v 3. minúte.Zmena skóre však paradoxne viac pomohla slovenskému výberu a ten zásluhou Samuela Takáča vyrovnal, útočník Slovana v strednom pásme zachytil rozohrávku súpera a sám aj gól zakončil. V prvej tretine pridal druhý slovenský gól Adrián Holešinský a bol to v konečnom dôsledku víťazný zásah.Reprezentanti SR počas väčšiny duelu čakali na chyby Rusov v rozohrávke, ktoré prichádzali pomerne často. V druhej tretine však gól nepadol a v tretej pri vylúčení Dávida Grígera neskóroval v úniku Michal Krištof. Slováci sa však dočkali aj poistky, keď v 52. min Samuel Buček strelou švihom upravil na 3:1. V závere Rusi pristúpili k hre bez brankára, no stav sa už nezmenil.Slovenskí hokejisti ešte vo štvrtok zdolali Švajčiarov 7:1 a po sobote majú na svojom konte šesť bodov a skóre 10:2. Sú na čele tabuľky turnaja pred domácimi Nemcami, ktorí vo štvrtok triumfovali nad Rusmi 4:3 a v sobotu si poradili so Švajčiarmi 3:0. Nedeľňajší zápas Nemecko - Slovensko teda bude priamym súbojom o prvenstvo, ktoré zatiaľ naposledy získali v novembri 2016.Zaujímavo znie fakt, že v sezóne 2021/2022 zaznamenali Slováci už päť víťazstiev, keďže pred Nemeckým pohárom ešte v závere augusta v domácom prostredí vyhrali všetky tri stretnutia kvalifikácie o postup na ZOH 2022. Rakúšanov tam zdolali 2:1, Poliakov 5:1 a Bielorusov 2:1.Medzinárodný turnaj o hokejový Nemecký pohár - Krefeld (Nem.):Olympijský tím Ruska - Slovensko 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)Góly: 3. Byčkov (Ovčinnikov) - 6. Takáč, 14. Holešinský (Roman), 52. Buček (Gríger, Kollár)Vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0ZostavyOlypijský tím Ruska: Samonov - Pautov, Minulin, Rogov, Sedov, Morozov, Ščemerov, Sokolov, Byčkov - Dynjak, Garajev, Geraskin - Gončaruk, Bardakov, Ťanulin - Guskov, Sorkin, Cyplakov - Ovčinnikov, KrutovSlovensko: Tomek - Čerešňák, Kňažko, Gachulinec, Rosandič, Vitaloš, Ivan, Mudrák, Koch - Mešár, Krištof, Takáč - Holešinský, Roman, Regenda - Hrehorčák, Gríger, Buček - Minárik, Šiška, Valach