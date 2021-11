NHL: Sekera zaznamenal 200. asistenciu, traja hráči sa blysli štyrmi bodmi

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera prispel v noci na nedeľu v NHL jednou asistenciou k výhre Dallasu nad Philadelphiou 5:2. Stars vybojovali v trinástom zápase prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v tejto sezóne.



Pre Sekeru, ktorý sa vrátil do zostavy "hviezd" po štyroch zápasoch strávených na tribúne, to bol v deviatom tohtosezónnom štarte prvý kanadský bod. Zároveň to bola jeho jubilejná 200. asistencia a 250. bod v profiligovej kariére. Proti Flyers odohral 13:35 min., vyslal jednu strelu na bránku a nazbieral dve plusky. Dallas predtým vyhral trikrát po predĺžení a raz po nájazdoch. Stars strelili prvýkrát v tejto sezóne päť gólov v jednom zápase, rozdelili si ich Luke Glendening, Roope Hintz, Tyler Seguin, Joe Pavelski a Radek Faksa. "Je to len jeden zápas. Vieme, že všetko sa nám zrazu nevráti za týždeň, ale musíme sa deň po dni posúvať vpred," povedal pre nhl.com Pavelski, ktorý v tretej časti zvýšil v presilovke na 4:1. Sekera asistoval v závere druhej tretiny pri góle Seguina na 3:1. Na métu 250 bodov sa dostal vo svojom 819. zápase v kariére. V NHL začínal v Buffale, potom hral za Carolinu, Los Angeles, Edmonton a od sezóny 2019/2020 je hráčom Dallasu.



Boston zvíťazil na ľade New Jersey 5:2, slovenský útočník domácich Tomáš Tatar odohral 17:22 minút a pripísal si dva mínusové body. Jeho spoluhráč Christián Jaroš nehral pre zranenie. "Diabli" ukončili trojzápasovú víťaznú sériu. Dvomi gólmi prispel k víťazstvu Brad Marchand, skóre otvoril svojím prvým zásahom v sezóne Erik Haula. Prvá útočná formácia "medveďov" David Pastrňák (0+2), Patrice Bergeron (1+1), Marchand (2+0) nazbierala dokopy šesť bodov. "Navzájom na seba tlačíme, aby sme sa posúvali vpred. Hráme spolu dlho a veľmi si rozumieme, ale nechceme sa uspokojiť a chceme ťahať jeden druhého k lepším výkonom. Vieme, že sa od nás čaká veľa," vravel Marchand. V bránke Devils nastúpil Jonathan Bernier, ktorý vo svojom 400. zápase v NHL chytil 31 striel, ale musel sa zmieriť s prehrou. Tatar mohol v siedmej minúte druhej tretiny vyrovnať na 2:2, ale jeho strelu švihom chytil brankár Jeremy Swayman a o šesť sekúnd neskôr udrel na druhej strane Marchand. "Je to skvelý pocit, keď takto pomôžete tímu. Mal som z toho obrovskú radosť, veľmi nás to nakoplo. Namiesto vyrovnaného stavu sme viedli o dva góly. Marchand odohral hral výborný zápas," povedal Swayman. V drese Bruins sa blysol aj obranca Charlie McAvoy, ktorý mal tri asistencie, štyri plusové body a zblokoval šesť striel.

Tampa Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka zdolala vo floridskom derby Panthers 3:2 po predĺžení a natiahla bodovú sériu už na sedem zápasov. Víťazný gól dvojnásobných obhajcov Stanleyho pohára strelil Brayden Point, ktorého skvelým kolmým pasom vysunul do sólového úniku Ondřej Palát. Point prekonal Sergeja Bobrovského rýchlym blafákom na bekhend, predtým v podobnej situácii neuspel Victor Hedman. "Tiež som ho chcel prekonať blafákom na bekhend. Našťastie tam už bol potom špecialista a nie ja. Spravil to krásne a tešíme sa z dvoch bodov," uviedol švédsky obranca Lightning. Triumf "bleskov" vychytal Andrej Vasilevskij, ruský brankár zastavil 26 striel. Najkrajší zákrok predviedol na začiatku predĺženia, keď fantastickou lapačkou "ukradol" gól Aaronovi Ekbladovi. "Panteri" prehrali štvrtý zápas v rade.



Vegas si poradil s Vancouverom 7:4, brankár Jaroslav Halák bol na striedačke, celý zápas za Canucks odchytal Thatcher Demko. Po dva góly v drese víťazov zaznamenali Jevgenij Dadonov a Jonathan Marchessault, ktorý bodoval v siedmom zápase za sebou a strelil svoj 100. a 101. gól v službách Golden Knights. Dadonov pridal aj asistenciu a zaznamenal svoj prvý viacbodový zápas za Vegas po tom, ako prišiel do tímu v lete z Ottawy. Do zostavy "zlatých rytierov" sa po 12-zápasovej pauze spôsobenej zranením vrátil kapitán Mark Stone. Prvé dva body v NHL za gól a asistenciu zaznamenal 22-ročný center Jake Leschyshyn. V bránke podržal Vegas Robin Lehner, keď vykryl 39 striel. Dvakrát ho prekonal Nils Höglander.



Mark Scheifele skóroval v 32. sekunde predĺženia a rozhodol o víťazstve Winnipegu nad Los Angeles 3:2. Kings na záver kanadského tripu prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu. "Dostal som perfektný pas od Nikolaja Ehlersa, konečne mi to tam padlo," poznamenal Scheifele, ktorý skóroval prvýkrát vo svojom deviatom zápase sezóny. Na 2:2 vyrovnal v 54. minúte vo vlastnom oslabení obranca Jets Dylan DeMelo a ukončil tak 132-zápasové čakanie na gól v NHL. Predtým naposledy skóroval 21. marca 2019 ešte v drese Ottawy.



Toronto vyhralo na ľade Buffale 5:4, víťazný debut v NHL absolvoval brankár Maple Leafs Joseph Woll. "Od momentu, keď som sa dozvedel, že idem do bránky, som sa veľmi tešil. Je to sen každého hráča a teším sa o to viac, že prvý zápas bol okorenený víťazstvom," vyznal sa 23-ročný Američan, ktorý debutoval v rovnakej aréne, v akej si ho "javorové listy" vybrali v treťom kole draftu 2016. O treťom víťazstve Toronta za sebou a ôsmom z uplynulých deviatich vystúpení rozhodol 12 sekúnd pred koncom obranca Morgan Rielly. Bol to jeho prvý gól v 16. zápase tejto sezóny. "Mali sme čas upratať puk do bezpečia, ale nespravili sme to. Bola to veľký chyba," povedal tréner Sabres Don Granato. Dva góly zaznamenal za domácich Jeff Skinner, Tavares skóroval stýkrát v drese Maple Leafs (216 zápasov).



Ottawa zdolala Pittsburgh 6:3 a ukončila šesťzápasovú sériu prehier. Mužom zápasu bol útočník Drake Batherson, ktorý nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie. Štart Bathersona bol pritom celý deň otázny, pretože mal pozitívny test na COVID-19 a z tohto dôvodu aj vynechal ranné rozkorčuľovanie. Potvrdzovací test však bol napokon negatívny a Batherson sa pár hodín pred zápasom dozvedel, že môže hrať. "Bol som nadšený, že som späť s chlapcami. Nemal som štandardný zápasový deň, ale napokon to vyšlo fantasticky," tešil sa útočník Senators. Ottawa rozhodla o víťazstve v druhej tretine, ktorú vyhrala 4:0. Prvé body v NHL si za asistencie zapísali Jacob Bernard-Docker a Lassi Thomson. Pittsburgh hral stále bez kapitána Sidneyho Crosbyho (covid), dva góly "tučniakov" strelil Evan Rodrigues. Batherson zaznamenal druhý štvorbodový zápas v tejto sezóne.



O víťazstve Detroitu nad Montrealom 3:2 rozhodol v predĺžení Dylan Larkin, keď po akcii Lucasa Raymonda prekonal Sama Montembeaulta z veľkého uhla a dosiahol svoj okrúhly 300. bod v profiligovej kariére. Zápas nedochytal brankára Canadiens Jake Allen, ktorý sa zranil už v prvej tretine.



Roman Josi nazbieral štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie a Nashville najmä vďaka nemu zdolal doma Arizonu 4:1. Švajčiarsky kapitán "predátorov" zaznamenal druhý štvorbodový duel v tejto sezóne, v 15 zápasoch si pripísal 16 kanadských bodov. Arizona prehrala štrnásty z pätnástich zápasov. Útočník Coyotes Phil Kessel nastúpil na 915. duel bez prerušenia, čím predbehol Garryho Ungera a dostal sa na tretie miesto historických tabuliek "železných mužov". Na druhej priečke je aktívny obranca Philadelphie Keith Yandle (935), rekordérom je Doug Jarvis (964).



Štyri kanadské body zaznamenal aj obranca Colorada Sam Girard, ktorý gólom a tromi asistenciami prispel k víťazstvu Avalanche nad San Jose 6:2. "Lavíny" aj bez zraneného útočníka Nathana MacKinnona vyhrali dva zápasy za sebou so skóre 13:3.



Rem Pitlick si čistým hetrikom otvoril strelecký účet v NHL a pomohol k triumfu Minnesoty na ľade nováčika zo Seattlu 4:2. Dvadsaťštyriročný kanadský center strelil svoje prvé tri góly v profilige vo svojom šestnástom zápase. Wild ho získali 5. októbra prostredníctvom waiver listiny z Nashvillu. Na všetky tri góly mu nahral Ryan Hartman. Pitlick je prvý hráč "divochov" a 31. v histórii NHL, ktorý dal hetrik v zápase, keď strelil svoj prvý gól v kariére. Kraken prehrali štvrtý zápas za sebou.



Víťazstvo NY Rangers na ľade Columbusu režírovali dvojgóloví strelci Artemij Panarin a Chris Kreider. Zápas po zrážke s Alexandrom Texierom v tretej tretine nedochytal brankár "jazdcov" Igor Šesťorkin, ale podľa trénera Gerarda Gallanta bude v poriadku.



Carolina zdolala St. Louis 3:2, keď necelé tri minúty pred koncom rozhodol strelou od modrej čiary obranca Brendan Smith. Brankár Alex Lyon pri debute v bránke Hurricanes predviedol 27 úspešných zásahov. Obranca Justin Faulk nastúpil proti Caroline prvýkrát od výmeny do St. Louis, ktorá sa udiala v septembri 2019. V drese "hurikánov" odohral svojich prvých osem sezón v NHL.

výsledky NHL:





New Jersey - Boston 2:5,

Columbus - New York Rangers 3:5,

Tampa Bay - Florida 3:2 pp,

Detroit - Montreal 3:2 pp,

Ottawa - Pittsburgh 6:3,

Buffalo - Toronto 4:5,

Winnipeg - Los Angeles 3:2 pp,

Carolina - St. Louis 3:2,

Dallas - Philadelphia 5:2 /SEKERA za domácich 0+1/,

Nashville - Arizona 4:1,

Colorado - San Jose 6:2,

Seattle - Minnesota 2:4,

Vegas - Vancouver 7:4