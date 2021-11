Slováci sa s kvalifikáciou MS 2022 rozlúčia na Malte, chýbať bude viacero kľúčových hráčov

Z tímu vypadlo viacero hráčov

Potrebná je koncentrácia na mikrosituácie

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia v nedeľu popoludní absolvuje rozlúčku s európskou časťou kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča už skôr prišli o šancu postúpiť na šampionát, no stále majú o čo hrať.Na diaľku totiž budú bojovať so Slovincami o 3. priečku v tabuľke H-skupiny. Obe mužstvá nazbierali rovnaký počet bodov, v oboch vzájomných dueloch sa zrodila remíza a v prospech Slovákov hovorí o jeden strelený gól viac. Slovenskí futbalisti hrajú v nedeľu v Ta' Qali proti domácim Malťanom, Slovinci v rovnakom čase nastúpia doma proti Cyperčanom. Tím SR ešte v jari remizoval doma s Malťanmi 2:2.So slovenskou výpravou na Maltu necestovali stredopoliar Marek Hamšík ani obrancovia Martin Valjent a Peter Pekarík. Kouč Tarkovič namiesto nich nepovolal náhradu."Z tímu vypadlo niekoľko hráčov a pocit nemám dobrý. Marek Hamšík po zápase pociťoval bolesť aj pri chôdzi, musí absolvovať komplexné vyšetrenia a časť z nich už má za sebou. Verím, že to nebude až tak vážne, aby to obmedzilo jeho klubový program. Táto situácia však otvára priestor, aby šancu dostali hráči, ktorí nedostávajú až toľko príležitostí," povedal v sobotu na oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii tréner Tarkovič. Jeho zverenci vo štvrtok doma remizovali so Slovincami 2:2."Po zápase so Slovincami sme neboli spokojní, pretože sme chceli zvíťaziť. Nálada je však dobrá a s kvalifikáciou sa chceme rozlúčiť víťazne. Verím, že do ďalších bojov sa vrátime ešte silnejší," prezradil obranca Milan Škriniar, ktorý bude v nedeľu súčasťou základnej zostavy a bude kapitánom slovenského výberu. Kto s ním vybehne na hraciu plochu v úvode zápasu, kormidelník Tarkovič informovať odmietol.Podľa stopéra Škriniara majú Slováci problémy v tom, že od súperov príliš jednoducho dostávajú góly. "Asi celú kvalifikáciu nás sprevádza, že súperi nám veľmi ľahko strieľajú góly. Naša hra najmä v ostatných dueloch bola dobrá, ale dostávame blbé góly. My sa na gól veľa narobíme, súperi aj z mála striel vyťažia góly. Musíme sa ešte viac koncentrovať. Možno aj šťastie by sa mohlo na našu stranu obrátiť," poznamenal hráč Interu Miláno.Tréner Tarkovič na túto tému uviedol: "V zápasoch je nutné koncentrovať sa na mikrosituácie, to rozhoduje tieto stretnutia. Dostali sme dosť gólov, ktoré sme dostať nemuseli. A možno by sme sa bavili v iných dimenziách."A čo si myslí hlavný kouč slovenskej reprezentácie o poslednom súperovi jeho tímu nielen v kvalifikácii MS 2022, ale aj v kalendárnom roku 2021? "Malťania sú v tejto kvalifikácii pre mňa takým zjavom, dali deväť gólov a my jedenásť. Útočnú fázu majú dobre prepracovanú, majú rýchly a nebezpečný protiútok. V domácom zápase sme sa o tom dvakrát presvedčili. Zobrali nám body, preto máme na Malte čo naprávať. Kvalita je na našej strane a musíme to jednoznačne potvrdiť na ihrisku," povedal Tarkovič.Na otázku, ako vníma paralelne hraný duel Slovinsko - Cyprus, ktorý bude mať vplyv na konečné umiestnenie Slovákov, odpovedal: "Absolútne okrajovo."