Hokej (Nemecký pohár): Slovensko o gól zdolalo domácu reprezentáciu, ale skončilo druhé

Hokej - Nemecký pohár 2023



Landshut



Nemecko - Slovensko 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Góly: 56. Pföderl (Eder) - 2. Kašlík (J. Baláž), 43. Cingel (Čerešňák, Okuliar)

Vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



Zostavy:

Nemecko: Bugl - Zimmermann, Kälble, Fohrler, Ukbekile, Köhler, Möser - Kammerer, Samanski, Pföderl - Ehl, Pfaffengut, Eham - Eder, Wiederer, Üffing - Appendino, Brunnhuber, Schinko

Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Čerešňák, Ivan, Bučko, Beňo, Golian, Korenčík, Hain - Minárik, Cingel, Faško-Rudáš - Okuliar, M. Roman, Hrehorčák - Kašlík, J. Baláž, Paulovič - Kusko, Šiška, Kukuča



Prvý "repre" gól Kašlíka

Hodnotenie trénera Craiga Ramsayho

12.11.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa turnajom o Nemecký pohár v Landshute rozlúčila víťazstvom s horko-sladkou príchuťou. Zverenci trénera Craiga Ramsayho si síce napravili chuť po sobotňajšej prehre s Dánmi 3:4 a domácich Nemcov zdolali 2:1, o jeden gól im však ušlo celkové prvenstvo na podujatí.V konečnom účtovaní Nemeckého pohára si Nemci, Slováci aj Dáni nazbierali po šesť bodov.. Bez bodu na poslednej 4. pozícii skončili Rakúšania.V ére slovenskej samostatnosti absolvovali hokejoví reprezentanti už 72. duel proti Nemcom a pripísali si 39 víťazstvo, okrem toho sa raz vzájomný zápas skončil remízou a 32-krát sa z triumfu tešili Nemci. V nedeľu Slováci ukončili sériu šiestich prehier s týmto súperom, predtým naposledy Nemcov zdolali ešte v apríli 2022 v príprave na MS.Slovenskí hokejisti začali dôležitý zápas proti domácim favoritom výborne a už v 66. sekunde otvoril skóre Matej Kašlík, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v druhom súboji v najcennejšom drese.„Jožko Baláž vyhral vhadzovanie a puk sa potom odrazil ku mne. Snažil som sa vystreliť a myslím si, že brankár to nečakal. Som rád, že to tam padlo a ujali sme sa vedenia," povedal 21-ročný útočník extraligového Zvolena v prenose JOJ Šport.V ďalšom priebehu mali Slováci ďalšie šance, vypracovali si ich aj Nemci, ale skóre bolo po druhej tretine stále 1:0 v prospech Slovákov. Tí vedeli, že ak chcú získať trofej, musia pridať ešte aspoň jeden presný zásah a Nemcov zdolať aspoň dvojgólovým rozdielom. Ten v 43. minúte počas presilovky dosiahol Lukáš Cingel a v ďalších minútach iniciatívu prevzali Nemci.Potrebovali skorigovať, aby sa stali víťazmi turnaja a to sa im aj podarilo. V početnej výhode totiž skóroval Leo Pföderl a opäť dostal pod tlak slovenský tím. Slováci sa v zostávajúcom priebehu všemožne snažili o ďalší gól, ale pozornú nemeckú defenzívu už neprekonali.„Zápas proti Nemcom hodnotím omnoho lepšie ako sobotňajší proti Dánom, náš prístup bol o 100 percent lepší a zaslúžili sme si zvíťaziť. V závere sme odvolali brankára a pokúsili sme sa o zisk trofeje no nevyšlo nám to," povedal kapitán slovenského výberu Peter Čerešňák , s piatimi bodmi za päť asistencií najproduktívnejší hráč slovenského tímu a spolu s Dánom Oscarom Fiskerom Molgaardom aj celého turnaja.„V sobotu proti Dánom nás dosť vyčerpal, preto bol súboj proti Nemcom mimoriadne náročný. Napriek tomu sme odohrali skvelý duel, nechýbalo množstvo súbojov. Duel bolel a bol dosť tvrdý. Oslabenia v závere duelu nás stáli dosť síl a v nich sme prišli o celkový triumf na turnaji. Víťazstvo nad Nemcami sme si zaslúžili. Do Landshutu sme cestovali s tým, že chceme uspieť v každom stretnutí. Toto nastavenie je pre mňa najdôležitejšie. Myslím si, že na turnaji sme odviedli dobrú prácu, vždy chceme hrať rýchlo a aktívne," komentoval pre JOJ Šport hlavný kouč reprezentácie Craig Ramsay.Doplnil tiež, že na decembrový turnaj v domácom prostredí dostanú príležitosť v národnom tíme ďalšie nové mená.